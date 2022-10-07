В Челябинске началось строительство ФОКа по тхэквондо

Новый спортивный объект за 112,5 миллиона рублей обещают возвести к октябрю 2023 года

В Челябинске приступили к строительству физкультурно-оздоровительного комплекса по тхэквондо. Новый спортивный объект за 112,5 миллиона рублей появится на территории сквера на улице Молодогвардейцев к осени 2023 года, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

В сентябре этого года был определен подрядчик: аукцион выиграла компания ПСК «Свод». До октября 2023 года организация должна будет возвести трехэтажный ФОК за 112,5 миллиона рублей.

В здании разместят просторные залы для тренировок и соревнований, конференц-зал, помещения для индивидуальных занятий, инвентарные комнаты, санузлы, душевые, раздевалки и другие необходимые помещения.

В настоящее время подрядчик уже приступил к подготовке строительной площадки. В сквере на улице Молодогвардейцев начали копать котлован, будет осуществлен снос 60 деревьев, 28 из которых ослабленные и угнетенные.

По завершении работ подрядчик проведет благоустройство территории ФОКа и компенсационное озеленение крупномерными саженцами лиственных деревьев, кустарников и посевным газоном на площади почти 2,7 тысячи кв. м. За смену ФОК сможет принимать до 47 спортсменов, а ежедневно — до 330.

Напомним, что о строительстве специализированного ФОКа на северо-западе Челябинска объявили летом 2021 года. Сюда переедет открывшаяся в 2004 году школа по тхэквондо «Коре». У одной из лучших в стране спортшкол по этому виду единоборства до сих пор нет собственной материально-технической базы. Ведущие спортсмены вынуждены тренироваться на арендованных площадках. Одна из самых ярких воспитанниц спортшколы — серебряный призер Олимпийских игр — 2020 Татьяна Минина.