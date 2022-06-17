Спорткомплекс «Сигнал» переходит в собственность Челябинска

Городу будут принадлежать стадион, крытый каток, земельный участок и административное здание

Компания «РТ-Капитал» госкорпорации «Ростех» передала под полное управление администрации Челябинска многофункциональный спортивный комплекс «Сигнал». Сегодня, 17 июня, в комитете по управлению имуществом и земельным отношениям города состоялось оформление всех необходимых документов, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

На приобретение спортивного объекта из областного бюджета по поручению губернатора Алексея Текслера выделено 242 миллиона рублей. «РТ-Капитал» передаст стадион, крытый искусственный каток, земельный участок и административное здание. По условиям передачи комплекс сохранит статус спортивно-физкультурного объекта и места активного отдыха горожан.

«Мы убеждены, что спортивный объект должен использоваться по назначению — для проведения массовых спортивных мероприятий регионального и всероссийского уровней, он должен сохранять целевое направление и работать в интересах жителей города Челябинска. Надеемся, что после получения объекта в собственность муниципальные власти смогут провести полноценную модернизацию комплекса и продолжат традицию подготовки спортсменов с мировым именем», — прокомментировал генеральный директор ООО «РТ-Капитал» Семен Якубов.

Сегодня комплекс «Сигнал» является ареной проведения домашних встреч одноименного футбольного клуба, тренировочной базой школы тхэквондо и детской хоккейной школы. На территории, прилегающей непосредственно к зданию спорткомплекса, находятся футбольное поле и волейбольная площадка, а также ледовая арена для тренировочных занятий.

«Мы благодарны компании „РТ-Капитал“ и главе региона за сохранение столь знакового спортобъекта в нашем городе. Все многолетние традиции „Сигнала“ будут продолжены, и я уверена, что здесь мы воспитаем еще не одну плеяду чемпионов», — прокомментировала глава Челябинска Наталья Котова.

ООО «РТ-Капитал» — дочерняя организация государственной корпорации «Ростех» — осуществляет функции центра компетенций по работе, реструктуризации и управлению непрофильными активами. Объединяет более 150 предприятий с различными формами собственности и хозяйственного назначения. Ключевые направления деятельности — реструктуризация непрофильных активов и задолженности, реализация инвестиционных проектов в рамках финансового оздоровления, консолидация пакетов акций, долей, активов и кредиторской задолженности. В структуру ООО «РТ-Капитал» входят: центр мобилизации инвестиционного ресурса, центр антикризисного управления, центр трансформации и создания стоимости активов.