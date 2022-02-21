В Челябинске утвердили обновленный проект строительства школы тхэквондо

На возведение спортивного учреждения может уйти до 15 месяцев

В Челябинске состоялись публичные слушания по измененному проекту школы тхэквондо, которая в строительной документации также называется физкультурно-оздоровительным комплексом. Градостроительная комиссия одобрила запросы проектировщиков. Обсуждалась возможность выдачи разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. Спортивный объект планируется возвести на участке площадью более 4 тыс. кв. м на территории сквера по улице Молодогвардейцев (ПКиО Курчатовского района). Соответствующее заключение опубликовано на сайте мэрии.

«Произошли изменения ранее утвержденной документации по планировке территории сквера на улице Молодогвардейцев. Площадь здания уменьшилась. На публичные слушания выносилась обновленная документация, скорректированная в части конкретных параметров объекта», — пояснил ИА «Первое областное» начальник управления капитального строительства Павел Крутолапов.

О том, что специализированный ФОК появится на северо-западе Челябинска, объявили летом 2021 года. В новое здание переедет открывшаяся в 2004 году школа по тхэквондо «Корё». Пока что спортсмены тренируются в разных местах, например во дворце спорта «Динамо» или в комплексе «Сигнал». В августе прошлого года мэрия выдала разрешение на использование участка. В сентябре городская администрация одобрила строительство спортивного учреждения. По итогам состоявшихся публичных слушаний решено предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.





Проектную документацию разрабатывала компания «Челябстройзаказчик» (подведомственна администрации Челябинска). Сейчас параметры будущей застройки такие: максимальный коэффициент — 0,2943, предельное количество этажей — два-три, минимальный коэффициент озеленения — 0,2976. Кроме того, изменилось назначение объекта. Ранее в документации он назывался спортивно-досуговым комплексом, теперь это физкультурно-оздоровительный комплекс.

Заместитель директора компании «Челябстройзаказчик» Андрей Кузнецов рассказал ИА «Первое областное», что к строительству спортивного объекта планируется приступить уже в этом году. Конкретный срок пока что не называется, потому что сначала нужно получить положительное заключение госэкспертизы, а после — выбрать подрядчика. На возведение школы тхэквондо может потребоваться 14—15 месяцев.