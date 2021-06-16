Челябинская область получит дополнительные средства на снижение уровня выбросов

На выделенные деньги планируется обновить парк общественного транспорта

Челябинская область вошла в число регионов, которые получат дополнительные средства на мероприятия по снижению уровня загрязнения окружающей среды. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«На мероприятия по снижению выбросов в воздух загрязняющих веществ будет дополнительно распределено более 4,8 миллиарда рублей. Средства получат четыре индустриальных региона. Это Забайкальский край, Вологодская, Кемеровская и Челябинская области. С помощью федерального финансирования планируется обновить парк общественного транспорта за счет более экологичных моделей в Челябинске, Магнитогорске, Череповце и Чите»,— говорится в пояснительной записке.

Работа по снижению выбросов ведется в рамках национального проекта «Экология».

Напомним, в декабре 2020 года в ходе заседания Координационного совета губернатор Челябинской области Алексей Текслер представил разработанный экологический стандарт региона, в котором перечислен свод запретов и норм в отношении тех, кто может повлиять на окружающую среду.

В начале июня этого года на Петербургском международном экономическом форуме Алексей Текслер рассказал о том, как в одном из самых крупных промышленных регионов России осуществляются экологические новации, а также добавил, что экологический стандарт Челябинской области уже оценили на международном уровне.