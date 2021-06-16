В Челябинске отметят Всероссийский олимпийский день

Известные южноуральские спортсмены проведут фото- и автограф-сессию со всеми желающими

В центральном парке южноуральской столицы 19 июня состоится праздничное спортивное мероприятие, посвященное предстоящим летним Олимпийским играм в Токио, сообщили ИА «Первое областное» в министерстве по физической культуре и спорту Челябинской области.

Большой спортивный праздник пройдет в челябинском ПКиО им. Гагарина 19 июня с 16:00 до 19:00. Гостей мероприятия ждет большая спортивно-развлекательная программа, в которой представлены интеллектуальные конкурсы, спортивные состязания, викторины, активности с олимпийскими чемпионами и известными спортсменами, показательные выступления спортивных коллективов и многое другое, сообщает региональное министерство по физической культуре и спорту.

Приглашены на праздник и известные титулованные спортсмены Челябинской области. Они примут участие в церемонии открытия на главной сцене парка, после чего проведут фото- и автограф-сессию со всеми желающими. Кроме того, один из спортсменов, имя которого организаторы держат в секрете, проведет для южноуральцев 15-минутную «Зарядку с чемпионом».

В рамках XXXII Всероссийского олимпийского дня будут работать спортивно-развлекательные площадки, на которых будут презентованы виды спорта, получившие наибольшую популярность и массовость в Челябинской области. Центральным событием дня станут легкоатлетические массовые «Олимпийские забеги» на различные дистанции, принять участие в которых могут все желающие. Победители и призеры состязаний получат дипломы Олимпийского комитета России, призы и памятные сувениры.

Проведение такого масштабного события в год Олимпиады, по замыслу организаторов, это отличный шанс поддержать российских спортсменов в борьбе за олимпийское золото.

Напомним, что летние Олимпийские игры в Токио должны были пройти в 2020 году, однако были перенесены из-за пандемии коронавируса. Они пройдут в столице Японии с 23 июля по 8 августа. Претендуют на участие в Играх и южноуральские спортсмены. В настоящий момент именные лицензии на Олимпиаду-2021 завоевали Татьяна Кудашова (тхэквондо) и Владимир Иванов (бадминтон), а также женская сборная России по водному поло, в составе которой среди кандидатов на попадание в олимпийскую заявку значатся пять ватерполисток златоустовской «Динамо-Уралочки». Продолжают подготовку к последним отборочным стартам на ОИ-2021 еще десять южноуральских спортсменов.