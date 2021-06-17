Южноуральцев ожидают изнуряющая жара, грозы и шквалистый ветер

В некоторых районах региона возможен град

Сегодня, 17 июня, в Челябинской области сохранится жаркая погода. Синоптики обещают шквалистый ветер и грозы. Подробнее рассказали в областном гидрометеоцентре.

Днем в регионе ртутные столбики покажут +27, +32°C, на юге до +37°C. Возможны кратковременные дожди, грозы и град. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду, днем при грозах порывы до 23 метров в секунду.

В Челябинске в четверг погода будет также неблагоприятной. Днем воздух прогреется до +30, +32°C. Облачно с прояснением, кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер юго-западный, западный от 5 до 10 метров в секунду, днем при грозах порывы до 16 метров в секунду.

МЧС предупреждает южноуральцев о непогоде и напоминает, что при сильном ветре лучше оставаться дома. Если же шквалистый ветер застал на улице, то ни в коем случае нельзя прятаться под рекламными щитами, деревьями, около стен домов, на остановках общественного транспорта. Спасатели рекомендуют укрываться в подъездах домов.

В пятницу, 18 июня, синоптики обещают похолодание. Следите за ежедневными прогнозами на нашем сайте.