Жару, шквалистый ветер и грозы обещают в Челябинской области

В регионе сохраняется неблагоприятная погода

В Челябинской области жаркая погода задержится еще на один день. В предстоящий четверг, 17 июня, синоптики прогнозируют жару до +37°C, грозы и штормовой ветер. Подробнее рассказали в областном гидрометеоцентре.

Ночью в регионе столбики термометров покажут +15, +20°C. Облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. Днем потеплеет до +27, +32°C, на юге до +37°C. Также возможны кратковременные дожди, грозы и град. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду, днем при грозах порывы до 23 метров в секунду.

В Челябинске в четверг погода будет также неблагоприятной. Ночью ртутные столбики покажут +18, +20°C, днем воздух прогреется до +30, +32°C. Облачно с прояснением, кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер юго-западный, западный от 5 до 10 метров в секунду, днем при грозах порывы до 16 метров в секунду.

МЧС предупреждает южноуральцев о непогоде и напоминает, что при сильном ветре лучше оставаться дома. Если же шквалистый ветер застал на улице, то ни в коем случае нельзя прятаться под рекламными щитами, деревьями, около стен домов, на остановках общественного транспорта. Спасатели рекомендуют укрываться в подъездах домов.

В пятницу, 18 июня, синоптики обещают похолодание. Следите за ежедневными прогнозами на нашем сайте.