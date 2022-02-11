В 2022 году для Миасса закупят пять новых троллейбусов и 12 автобусов

Средства на обновление транспорта выделят из бюджета региона

На протяжении нескольких лет в Миассе обновляют общественный транспорт. В 2022 году по принципу софинансирования для города приобретут пять новых низкопольных троллейбусов и 12 автобусов среднего класса вместимости, оборудованных кондиционером, медиакомплексом, USB-зарядными устройствами, Wi-Fi. Информацию сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства Челябинской области.

«На Южном Урале реализуется масштабный проект развития общественного транспорта, и он не ограничивается только Челябинской агломерацией. По решению губернатора Алексея Текслера Миасскому городскому округу направлено финансирование на обновление подвижного состава общественного транспорта», — сообщили в пресс-службе Миндортранса области.

Средства на обновление транспорта ежегодно выделяют из регионального бюджета.

Отметим, в 2021 году в Миасс поступили четыре новых троллейбуса. Годом ранее в город также поставляли два новых троллейбуса. В декабре 2020 года 10 троллейбусов на безвозмездной основе передали Миассу из Москвы.

Обновление общественного транспорта в Миассе — часть масштабной реформы этой сферы в регионе. В 2022 году финансирование из областного бюджета на эти цели увеличено в десять раз — до 10 млрд рублей. Также из федерального бюджета будут направлены инфраструктурные кредиты. В крупных городах Челябинской области еще в прошлом году началось обновление общественного автопарка: закуплено 30 новых трамвайных вагонов и 150 автобусов на газомоторном топливе. Обновление парка общественного транспорта активно ведется в Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Троицке, Уйском. В общей сложности для муниципалитетов региона будет приобретено 224 единицы транспорта. В планах — в ближайшие годы обновить более 500 единиц подвижного состава.

В этом году в Челябинск поступит первая партия новых троллейбусов по концессионному соглашению с группой «Синара». Это 40 единиц транспорта, еще 128 поступят в следующем году. Мэрия Магнитогорска закупила 20 новых трамваев.

