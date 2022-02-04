В Магнитогорске выбрали поставщиков 20 новых трамваев за 900 млн рублей

Большую часть вагонов доставят в город к концу лета

Мэрия Магнитогорска подвела итоги шести аукционов на поставку 20 новых трамваев. Информация опубликована на портале госзакупок. Победителями торгов стали две компании. Общая сумма, на которую заключат договоры, составляет 883,9 млн рублей.

Усть-Катавский вагоностроительный завод получил контракты как единственный участник трех аукционов. Предприятие поставит 4 трамвая за 188 млн рублей, 3 вагона — за 141 млн и еще 2 — за 94 млн рублей. Отметим, что в 2021 году УКВЗ побеждал в двух аукционах на поставку в Магнитогорск 10 трамваев. Тогда предприятие тоже было единственным участником. Вагоны доставили до конца 2021-го.

Компания «СТТ» из Череповца (Вологодская область) получила другие три контракта. Ее ценовые предложения признали лучшими. По 4 вагона организация поставит по договорам на 159,8 млн и 161,6 млн рублей (начальная цена составляла 188 млн рублей). Еще за 3 вагона «СТТ» получит 139,5 млн рублей (при начальной цене в 141 млн рублей).

Кроме СТТ, в трех торгах участвовали УКВЗ и компания «Авторитет» из Самары. Череповецкая фирма работает с ноября 2015 года. Основной вид деятельности — производство прочих строительно-монтажных работ, дополнительные — от отделочных и кровельных работ до торговли бытовыми товарами. В 2020 году чистая прибыль составила 20 тыс. рублей.

Новые трамваи для Магнитогорска будут частично низкопольными, изготовленными в 2022 году, следует из информации в техзадании. Кроме того, там сказано, что вагоны должны быть односекционными, вместимостью до 150 человек. В трамваях оборудуют видеокамеры, кондиционеры, зарядные станции для мобильных устройств, электроподогрев сидений. Срок службы вагонов должен составлять более 16 лет, а гарантия от поставщика — два года. 15 трамваев следует доставить в город до 1 сентября, еще 5 — до 30 сентября.

Обновление подвижного состава в Магнитогорске проводится в рамках транспортной реформы. В 2022 году финансирование из областного бюджета на эти цели увеличено в десять раз — до 10 млрд рублей. Также из федерального бюджета будут направлены инфраструктурные кредиты. В крупных городах Челябинской области еще в прошлом году началось обновление общественного автопарка: закуплено 30 новых трамвайных вагонов и 150 автобусов на газомоторном топливе. Обновление парка общественного транспорта активно ведется в Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Троицке, Уйском. В общей сложности для муниципалитетов региона будет приобретено 224 единицы транспорта. В планах — в ближайшие годы обновить более 500 единиц подвижного состава.