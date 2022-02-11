14 февраля и сезон подарков: что дарят своим партнерам абьюзеры

Как подарок может стать тревожным звоночком

14 февраля — не просто День влюбленных. Это старт февральско-мартовского сезона подарков в парах. Мало того, что придумать подарок — отдельное интеллектуальное упражнение. Сам выбор, как утверждают психологи, сообщает очень многое. Порой безобидный сувенир может стать тревожным звонком и показать, что вы находитесь в абьюзивных отношениях.

«По одному подарку нельзя определить — абьюзер человек или нет. В психологии много влияющих факторов. Важно понимать, что имел в виду человек, что его мотивировало», — считают специалисты.

Накануне всероссийских гендерных праздников журналист Первого областного информагентства вместе с челябинским психологом, доцентом кафедры специальной и клинической психологии ЧелГУ Катериной Веденеевой разобрали несколько ситуаций с подарками, которые указывают на нездоровые отношения.

«Абьюзер — человек с пограничным расстройством личности. Он видит только черное и белое. Сначала идеализирует избранника, а потом обесценивает — и начинаются большие проблемы: тотальный контроль, физическое и психологическое насилие, манипуляции. И некоторые ситуации помогают понять, кто перед нами», — напоминает Катерина Веденеева.

Дорогой айфон в первые месяцы отношений

На этапе знакомства абьюзер идеализирует своего партнера. Конфетно-букетный период — яркий и щедрый. На первых свиданиях могут подарить мобильный телефон, драгоценности или брендовые вещи — и дорогие, и явно неуместные. Таким образом абьюзер хочет впечатлить жертву — и широкий жест обычно срабатывает.

В здоровых отношениях сближение происходит постепенно, люди узнают друг друга и делают небольшие подарки исходя из того, что поняли о партнере. Но у абьюзеров с эмпатией сложно. Они не изучают подругу (друга), а рисуют его идеальный образ в голове и решают, что вот, это тот человек, который им подходит: «Мне не нужно тебя узнавать, я сам тебя придумал, создал». Поэтому и стремится быстрее сблизиться.

Когда подарки выбирают без ориентира на желания и интересы партнера — это тревожный знак. Обычно это вещи, которые в тренде и производят впечатление: важно, чтобы было заметно, как много денег потрачено.

Пылесос или абонемент в тренажерный зал

Для абьюзера подарки — это способ манипуляции, а вовсе не желание порадовать: «Я дарю что-то, чтобы получить что-то взамен». Например пылесос. Это отличная идея, многие девушки ему рады. Но странно, когда человек приносит пылесос после того, как побывал в квартире девушки. Увидел, что в комнатах грязно, и решил сделать приятное? Технику можно расценивать как намек: пора меняться, заботиться о быте и учиться обслуживать меня. Хотя он с вами еще не живет.

Психологи считают, что на первых этапах отношений пылесос или другая бытовая техника — это прагматичный подарок, который, к тому же, нарушает личные границы. Если только девушка сама не попросила пылесос (кофемолку, кухонный комбайн и так далее) и вообще ценит исключительно практичные подарки.

«К подаркам, которые нарушают личные границы, можно отнести и абонемент в тренажерный зал. Особенно если человек не собирался туда записываться, но даритель считает, что необходимо привести себя в форму».

Кружка с его фотографией

Милый и безобидный сувенир. Дарить предмет с совместной фотографией — это неплохо. Насторожиться стоит, когда партнер дарит вам кружку, футболку или рамочку только со своим портретом — а вас на снимке нет. Такие подарки могут свидетельствовать о нарциссизме. Посыл у подарка следующий: «Я на фото в рамочке, я на кружке, я на подушке, я всегда с тобой и один у тебя. Больше никого не должно быть».

Серьги, если уши не проколоты

Для таких типажей характерно отсутствие эмпатии. Интересы партнера никак не учитываются. Когда партнер напрямую говорит, что хочет получить, его игнорируют. Можно несколько лет повторять, что не пьешь кофе, а абьюзер все равно дарит пачку кофейных зерен. Аналогичная ситуация — партнер вручает сережки, хотя у его девушки не проколоты уши.

«Подобные ошибки — нормальная ситуация на первых этапах отношений и с малознакомыми людьми. Но когда грубые промахи происходят в паре, которая живет вместе уже много лет, стоит задуматься: а есть ли вы вообще в этих отношениях, слышат ли вас?» — поясняет Катерина Веденеева.





Шампунь, или Ничего личного

Деньги — излюбленная манипуляция абьюзеров. Порой женщины вынуждены выпрашивать какие-то базовые вещи — например пару сотен на мобильный. О подарках речи не идет или их делают для галочки: это может быть шампунь, носки, конфеты «по акции» — в принципе, любая вещь, которую легко приобрести в магазине у дома.

Курс психотерапии

Абьюзер воспринимает партнера как объект, с которым можно делать что угодно. Как с предметом мебели или куклой. Ее можно перемещать, приукрасить, пытаться изменять: отправить в тренажерный зал, салон красоты или к психологу, даже если человек этого не хочет. Желание жертвы не учитывается. Есть примеры, когда дарят курс психотерапии. Цель простая — переделать человека под себя. Это и есть отношение как к объекту. В такой ситуации важно оценить ситуацию и всеми силами закончить отношения.

Гештальт-терапевт Катерина Веденеева, комментируя предложенные нами варианты, отмечала, что в психологии все очень субъективно. И делать окончательные выводы по одному подарку сложно и не нужно. Но оценить подтекст и мотивы партнера — можно вполне.