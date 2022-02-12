Южноуральцам обещают снегопады

При этом погода в регионе будет безветренной

Сегодня, 12 февраля, в Челябинской области обещают снежную погоду. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, столбики термометров поднимутся до −5°C.

Этим утром в регионе столбики термометров покажут до −19°C, на крайнем западе будет теплее — до −14°C. Днем воздух прогреется до −5, −10°C. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на юго-западе осадки могут быть умеренными. Ветер западной четверти от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинске сегодня будет пасмурная погода без осадков. В утренние часы температура воздуха составит около −19°C, днем потеплеет до −7, −9°C. Ветер западной четверти от 2 до 7 метров в секунду.