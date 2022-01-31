Для Челябинской области в 2022 году закупят 40 новых троллейбусов

Концессионное соглашение подписано между Миндортрансом региона и группой «Синара»

Первая партия новых троллейбусов по концессионному соглашению с группой «Синара» поступит в регион уже в 2022 году. Замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров сообщил ИА «Первое областное», что в текущем году доставят 40 троллейбусов, еще 128 — в следующем году.

«В соглашении прописаны виды работ: строительство нового депо № 1 на улице Первой Пятилетки, рядом с трамвайным депо; реконструкция существующего депо на Свердловском тракте; обновление 168 троллейбусов, из них 40 троллейбусов в этом году и 128 — в следующем. Причем часть троллейбусов будут на увеличенном автономном ходу. Это значит, что без проводов они смогут проезжать до 20 километров. Это новинка для Челябинска. Мы сможем продлить несколько троллейбусных маршрутов в те районы, где этого вида транспорта никогда не было», — заявил Александр Егоров.

Напомним, соглашение с концессионером заключено на 15 лет. Первые два года в регионе будет проводиться замена инфраструктуры. Завершение реконструкции депо и обновление подвижного состава запланировано на 2023 год.

В январе 2022 года компания «Синара — городские транспортные решения Челябинск» («Синара — ГТРЧ», структура холдинга «Синара — транспортные машины») приступила к исполнению первого этапа концессионного соглашения — подготовке проекта троллейбусной инфраструктуры города. Работы проводит московский проектный институт ООО «Электротранспроект».



Кроме троллейбусов для Челябинской области также закупят трамваи, а вместо маршруток малого класса запустят на линии большие автобусы. Подробнее о транспортной реформе Александр Егоров рассказал в интервью ИА «Первое областное».