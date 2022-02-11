Минсоц объяснил стократный разрыв в размере премий у сотрудников магнитогорского интерната

Суммы выплат у медиков и администрации отличались в сто раз

Минсоц Челябинской области не считает завышенным размер премий, которые по итогам 2021 года получили сотрудники администрации Магнитогорского психоневрологического интерната. Об этом пресс-служба ведомства заявила в пятницу, 11 февраля. От премий рядовых медиков выплаты отличались в сто раз.

«Большое расхождение в размерах декабрьской премии объясняется тем, что в течение года в первую очередь руководство учреждения направляло средства на выплату заработной платы медицинскому персоналу с целью достижения „майских указов“ в виде стимулирующих выплат за интенсивность и качество труда. При этом ежеквартальные премии другим работникам учреждения в 2021 году по сравнению с 2020 годом не выплачивались», — объясняют в Минсоце.

Поэтому в конце года деньги, которые сэкономили в фонде оплаты труда, распределили в больших размерах как премию между руководящим составом, а также техническим персоналом, к которому относятся повара, сторожа, кухонные работники и другие сотрудники интерната. Годовая премия также должна была поддержать уровень их средней заработной платы по отношению к 2020 году.

Нарушений по выплате годовых премий не обнаружило и Главное контрольное управление Челябинской области.

«Вместе с тем выявлено, что в учреждении отсутствовал единый подход к начислению стимулирующих выплат всем работникам в течение 2021 года. Данную ситуацию мы считаем недопустимой. В связи с чем Министерством социальных отношений руководству интерната даны поручения доработать положение о стимулирующих выплатах и премировании, что позволит исключить такие ситуации в дальнейшем», — добавляют в пресс-службе ведомства.

Напомним, сотрудники психоневрологического интерната пожаловались на распределение годовых премий. По их словам, суммы поощрений у рядовых работников оказались в сотни раз ниже, чем у начальников. Например, главбух интерната получил премию в размере 148 тысяч рублей, а заместители директора интерната — по 170 и 109 тысяч рублей. При этом младший медперсонал получил в среднем выплаты в размере чуть более тысячи рублей.



Сейчас проверку интерната продолжают прокуратура Магнитогорска, Роспотребнадзор и областная инспекция труда. Общая оценка работы учреждения будет дана по результатам комплексной проверки.