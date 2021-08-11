Челябинский завод «Прибор» не смог продать имущество

Покупателей искали для двух пустых корпусов и земельных участков

Аукционы по продаже принадлежащих АО «Завод „Прибор“» (входит в концерн «Электроприбор») производственного и механосборочного корпусов, земельных участков и находящихся на них объектов не вызвали интереса у покупателей. На два аукциона никто не заявился, поэтому их признали несостоявшимися. Информация об этом опубликована на электронной торговой площадке «Росэлторг».

Напомним, в июле «Прибор» начал поиск покупателей для непрофильных активов, расположенных на территории предприятия — в Челябинске на Комсомольском проспекте, 29. К продаже предлагались производственный корпус № 2 площадью 15 тыс. кв. м и земельный участок площадью 7,4 тыс. кв. м с трансформаторными подстанциями, насосами, грузовыми площадками, кондиционерами. Начальная цена составляла 140 млн рублей. В рамках второго аукциона покупателя искали для механосборочного корпуса площадью 8 тыс. кв. м и земельного участка площадью 2,7 тыс. кв. м с дорогой, инженерными сетями и автостоянкой. За этот актив просили 110 млн рублей. Оба конкурса планировали провести на повышение.

Генеральный директор АО «Завод „Прибор“» Артем Санников рассказывал ИА «Первое областное», что на продажу выставлены непрофильные активы. За счет их реализации предприятие планировало погасить долги по налогам, накопившиеся в 2014—2017 годах.

«Не задействованные в производстве площади надо отапливать, содержать, охранять. На это нужны большие средства. Вырученные с продажи имущества деньги направим на погашение долгов по налогам, чтобы не набегали пени и проценты. На производстве продажа корпусов и земельных участков не скажется. Мы не сокращаемся. У нас даже есть дополнительные площади для расширения производства. Рассматриваем варианты расширения видов продукции. Работников тоже не сокращаем, а набираем, нам нужны сотрудники», — пояснял Артем Санников.

Финансовые проблемы у завода «Прибор» начались после того, как компания «Метран», арендовавшая большую часть площадей на Комсомольском проспекте, перешла в собственность американской корпорации Emerson, а после этого переехала на Новоградский тракт. «Прибор» за несколько лет накопил долгов на сумму 451 млн рублей. В 2019 году предприятие заключило с инспекцией Федеральной налоговой службы по Курчатовскому району Челябинска, подавшей банкротный иск, два мировых соглашения. По одному сумма долга снизилась до 436 млн рублей. В апреле 2021 года суд прекратил банкротное дело в отношении завода. Выплатить долг предприятие должно в ближайшие три года. В июне этого года на торгах «Прибор» смог продать десятиэтажное здание инженерного корпуса. Объект купила компания «Стройинвест». Стоимость реализации имущества неизвестна, так же как и варианты использования площадей здания.

Завод «Прибор» занимается разработкой и производством приборов контроля давления для ракетно-космической техники и Военно-морского флота, современных средств автоматизации для промышленности. У предприятия есть своя испытательная база. Завод создан в 1951 году. С 2017-го предприятие входит в состав АО «Концерн ЦНИИ „Электроприбор“» с головным офисом в Санкт-Петербурге.