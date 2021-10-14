На проект нового сборочного цеха УКВЗ потратит почти 25 млн рублей

Мощности предприятия по выпуску трамваев существенно увеличатся

Усть-Катавский вагоностроительный завод объявил аукцион на проектирование сборочного трамвайного цеха. Начальная цена контракта составляет 24,6 млн рублей. В качестве источника финансирования указаны внебюджетные средства. Заявки на участие принимают до 26 октября. На тот же день запланировано проведение конкурса. Информация об этом опубликована на электронной торговой площадке «РТС-тендер».

Планы о строительстве цеха для сборки трамваев обсуждали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и руководитель госкорпорации «Роскосмос» (УКВЗ входит в эту структуру) Дмитрий Рогозин в феврале этого года.

«Усть-Катав — моногород, и для нас принципиально важно сохранение занятости населения. Есть поручение президента по росту производства гражданской продукции на наших стратегических предприятиях. Здесь мы вписываемся полностью в это поручение, и возможности Усть-Катавского вагоностроительного завода будут расширяться и увеличиваться», — отмечал Алексей Текслер.

Согласно техзаданию проектная документация должна быть составлена с учетом строительства цеха в 2021-2022 годах в рамках одного этапа. Основные габариты: длина — 180 м, ширина — 36 м, требуемая высота до крюка мостового крана — 7 м, площадь — 6480 кв. м. В цехе должно быть место под линейный трансбордер, участок пробоя, пять складских помещений под комплектующие и вспомогательные материалы, два мостовых крана грузоподъемностью 10 тонн. Также требуется двухэтажный сектор с бытовыми помещениям (туалеты, инструментальная и материальная кладовые, архив, кабинеты мастеров, технического контроля, заместителей начальника цеха и начальника цеха, а также мужская и женская раздевалки). В документации также указаны требования по материалам и инженерным коммуникациям.

Проектирование сборочного трамвайного цеха пройдет в четыре этапа в течение 180 дней после заключения контракта. Первая часть — это составление эскиза (концепции). Затем подрядчику нужно будет подготовить проектную, рабочую и сметную документацию. Предполагаемая предельная стоимость строительства цеха составляет 580 млн рублей. Его запуск существенно увеличит мощности УКВЗ по выпуску вагонов: в следующие два года планируется изготовить не менее 200 штук.

УКВЗ в этом году изготавливает трамваи для Челябинска и Магнитогорска. Контракт на поставку 30 трамваев для южноуральской столицы в конце апреля подписали учреждение «Организатор перевозок Челябинской области» и «Торговый дом СТМ» (входит в группу «Синара»). Эта компания была единственным участником и победителем аукциона. На покупку новых вагонов для Челябинска из регионального бюджета направили 1,059 млрд рублей. Транспортные средства «Торговый дом СТМ» закупает на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. Новые вагоны уже ездят по Челябинску. В июле УКВЗ стал единственным участником и победителем двух аукционов на поставку 10 трамваев в Магнитогорск. На покупку транспортных средств направили 370 млн рублей в рамках федерального проекта «Чистый воздух».