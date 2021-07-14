Атом, метеорит, верблюд: для новых челябинских трамваев разработали уникальный дизайн

Паттерн с символами города нанесут на борта вагонов

В Челябинск доставили первую партию новых трамваев. Для них уже придумали паттерн, который нанесут на борта вагонов, сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

«Паттерн состоит из разных элементов, которые обозначают символы города Челябинска, его историю и современность. Например, изображение верблюда, который есть на гербе города; изображение шестеренки — как символа инженерной мысли и машиностроения; изображение атома — как отражение атомной науки в городе и регионе; изображение летящего метеорита, который одновременно может быть похож на искру, символизирующую металлургическую промышленность и так далее», — отметили в министерстве.





Такой же набор символов будут использовать и для новых челябинских автобусов, закупаемых по программе «Чистый воздух».

Накануне в Челябинск доставили два новых трамвая. В ближайшие дни сотрудники компании «Синара — Транспортные Машины» приступят к проверке рабочих характеристик первых вагонов. Уже к сентябрю первая партия новых трамваев начнет курсировать по Челябинску. Всего до конца 2021 года в городе появится 30 новых трамваев.

По данным регионального Миндортранса, согласно техзаданию, новые вагоны должны быть доступны для маломобильных пассажиров. В салоне будут размещены шесть USB-розеток для подзарядки мобильных устройств и Wi-Fi для доступа в интернет, также вагоны оснастят кондиционерами и кнопками адресного открытия дверей. Максимальная вместимость каждого вагона — 187 пассажиров, 26 из них могут ехать сидя.