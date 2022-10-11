Серийный выпуск арктических автобусов миасский завод «Урал» начнет в 2024 году

В реализацию проекта вложили 490 млн рублей

Говорят, что все новое — это хорошо забытое старое. В случае с миасским автозаводом «Урал» — еще и значительно усовершенствованное. Предприятие, уже выпускавшее технику для Арктики, готовится к началу серийного производства арктического автобуса для перевозки людей и грузов в труднодоступной местности, в первую очередь — на Крайнем Севере. Планируется, что с главного конвейера завода будет выходить 200-300 таких машин ежегодно. В разработку вложили 490 млн рублей. Макетный образец (он же — прототип) арктического автобуса впервые показали журналистам и представителям министерства образования РФ, сообщает корреспондент Первого областного информационного агентства.





Еще в 60-е годы прошлого века автозавод «Урал» начал разработку автомобилей для их использования в Арктике. Такая техника пользовалась стабильным спросом у добывающих предприятий и военных. В 2015-2016 годах стартовал новый этап в развитии этого направления. Созданные тогда автомобили успешно работают в условиях вечной мерзлоты. Большой опыт позволил «Уралу» получить право на разработку арктического автобуса, который может выдерживать до −60 градусов. Его создание предусмотрено утвержденной в марте 2021 года программой по социально-экономическому развитию арктической зоны России.





«Все новое — это хорошо забытое старое. У автозавода — 60 лет опыта в создании арктической техники. Сейчас есть потребность в современных машинах для перевозки людей и грузов на Крайнем севере, в обеспечении связанности территорий. Потребителями станут предприятия по добыче нефти, газа, леса. В таких машинах есть потребность и у МЧС. Рынок нуждается в арктическом автобусе уже сейчас, но мы не можем не провести все испытания», — отмечает генеральный директор автозавода «Урал» Павел Яковлев.

Разработку новой машины ведут совместно автозавод «Урал», Южно-Уральский госуниверситет и Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана. Проект является одним из ключевых для Уральского научно-образовательного центра. На создание конструкторской документации министерство образования и науки РФ направило 240 млн рублей. Еще 250 млн рублей инвестировало предприятие в рамках своих проектов развития. Макетный образец арктического автобуса представили публике на форуме «Армия-2022».





«Специалисты „Урала“ ставят задачи перед учеными и магистрами ЮУрГУ. Все учитывается в разработке конструкторской документации. Специально для арктического автобуса создали пневматическую подвеску, которая будет дорабатываться. Кроме того, наш инжиниринговый центр разрабатывает колеса, кузов. Есть идея добавить водоизмещающий элемент, чтобы автобус стал плавающим. Но уже сейчас он может пересекать водоемы вброд. В целом мы совмещаем различные доступные технологии, чтобы добиться комфорта для пассажиров и выживаемости машины», — рассказывает директор НИИ «Опытное машиностроение» ЮУрГУ Рамиль Закиров.

Конструкторы прорабатывают несколько вариантов комплектации машины. В частности, меняют объем кузова-фургона (вместимость первого опытного образца — 28 человек), улучшают утепление, повышают комфортность, увеличивают проходимость. Из всех технических решений выберут оптимальную комплектацию. Цель — предложить рынку арктический автобус стоимостью 7-10 млн рублей. Серийный выпуск планируют запустить в 2024 году. Финальная дата для реализации проекта — 1 января 2025 года. Ежегодно завод намерен выпускать до 300 арктических автобусов, но окончательную цифру определит рынок. До конца 2023-го собираются изготовить опытный образец. Как и макетный вариант, его испытают в регионах с холодным климатом — в Якутии, на Ямале.





«Его отличия от других автомобилей автозавода „Урал“ — утепленный кузов-фургон, повышенные потребительские характеристики, уменьшенная площадь остекления. Установлены широкопрофильные шины низкого давления для мягкого движения и высокой проходимости по снегу, слабонесущим грунтам. Это важно в условиях Крайнего Севера, чтобы не забуксовать и не повредить растительный слой. В однообъемном кузове будет меньше дверей, это даст улучшение по теплотехнике. Будет работать кондиционер. Летом в арктической зоне может быть сильная жара, есть мошкара. В этой машине есть импортные комплектующие, он из Беларуси, Турции, Китая, поэтому сложностей с деталями нет», — комментирует главный конструктор проекта «Арктический автобус» Аркадий Мальцев.

На базе арктического автобуса планируют выпускать арктические автопоезда — когда к шасси прицепляются энергоблок и модули (медпункт, столовая, учебный класс, лаборатория и т. п.). И та, и другая машины смогут заменить вертолеты в условиях бездорожья. Несмотря на то, что выпуск техники будет серийным, чтобы обеспечить стабильное насыщение рынка и адекватные цены, возможен тюнинг по желанию заказчика — например смена дизельного двигателя на газовый.





«„Арктический автобус“ будет собираться на главном конвейере, как и другие модели. Принципиальных отличий в процессе нет. Сейчас за смену выпускается до 25 автомобилей. Конвейер работает в две смены. Время на сборку одного автомобиля — 7-8 часов. Основная технологическая цепочка состоит из закладывания рамы, установки мостов на шасси, двигателя, кабины, всех кронштейнов, колес. Затем автомобиль подготавливается к сходу с конвейера и отправляется на стендовые и пробеговые испытания», — поясняет главный специалист по развитию производственной системы Константин Стрижов.

Участники проекта по созданию арктического автобуса говорят о его важности для всех сторон. Студенты ЮУрГУ, участвуя в проекте «Урала», повышают свой профессионализм, нарабатывают нужный предприятию опыт и могут устроиться туда на работу. Завод, отдавая вузу задачу по созданию документации, привлекает свежие конструкторские взгляды. Как отмечают в Минобре, этот проект может стать «донором». Не исключено, что он приведет к развитию производств, которые будут выпускать новые материалы для миасских машин.