Автозавод «Урал» инвестировал в «суперавтобус» более 200 млн рублей

Серийный выпуск техники для Крайнего Севера начнется в 2024 году

В этом году руководство автомобильного завода «Урал» (г. Миасс) приняло решение дополнительно инвестировать в проект «Арктический автобус» более 200 млн рублей собственных средств при общем объеме инвестиций порядка полумиллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального Минпрома.

В 2021 году автозаводу «Урал» на реализацию данного проекта был направлен федеральный транш в размере 245 млн рублей. 3D-макет «суперавтобуса», созданный совместно с Уральским межрегиональным научно-образовательным центром, был представлен на международной промышленной выставке «Иннопром» в этом году.

Многофункциональный автобус повышенной проходимости, разработанный конструкторами автозавода «Урал» совместно со специалистами Южно-Уральского госуниверситета и Московского технического университета им. Баумана, облегчит доступ к качественным социальным услугам — в первую очередь, к медицине и образованию, жителям Арктической зоны страны.

Такая техника способна без сбоев функционировать при температуре до −50 °С, более того, при работе в экстремальных условиях их ресурс увеличивается. Серийный выпуск супертранспорта, получившего название «арктический автобус», запланирован на 2024 год.

«Более 67 тысяч человек, проживающих в Мурманской и Архангельской областях, Красноярском крае, на Чукотке, в Коми и в других округах этого региона, особенно в отдаленных его районах, почти оторваны от внешнего мира. Треть населенных пунктов просто не связана с сетью автодорог. Поэтому ключевую роль в развитии Арктической зоны играет транспорт. Новая разработка автозавода „Урал“ обеспечит безопасную перевозку пассажиров и мобильных пунктов социальной сферы в районах Крайнего Севера. Поэтому губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил нашему министерству и региональному Фонду развития промышленности всемерно содействовать предприятию в реализации этого проекта», — говорит министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий.

Основные отличительные особенности нового автомобиля — утепленные и облегченные узлы и агрегаты. Для преодоления полного бездорожья, при условии сохранения хрупкого верхнего слоя почвы, на транспортных средствах предусмотрено применение шин низкого давления. Это гарантирует высокую проходимость в глубоком снегу, на заболоченных территориях и на грунтах с низкой несущей способностью.

В конце прошлого года макетный образец «арктического автобуса» успешно прошел тестовые испытания в Якутии, показав отличную работоспособность всех трансмиссионных агрегатов и систем управления в условиях низких температур.

В дальнейшем в рамках масштабного проекта автозавода «Урал» запланировано создание не только «арктического автобуса», но и «арктического автопоезда с транспортируемым функциональным модулем». Опытные образцы, которые появятся в 2023 году, помимо безопасной и комфортной перевозки людей в условиях экстремальных температур, будут предназначены для транспортировки функциональных модулей.

Станет возможной транспортировка тяжелого оборудования, медицинских кабинетов, учебных классов, лабораторий, мобильные центры вакцинации и др. Это повысит доступность медицинских и образовательных услуг для жителей труднодоступных районов Крайнего Севера.