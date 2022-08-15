Губернатор Алексей Текслер осмотрел стенды предприятий оборонно-промышленного комплекса Челябинской области на форуме «Армия-2022». Глава региона оценил импортозамещающий сектор, автомобилестроение и инновации в области индивидуальной защиты, передает пресс-служба правительства Челябинской области.
Алексей Текслер ознакомился с выставочной продукцией компании «ДСТ-Урал», специализирующейся на изготовлении бульдозеров и спецтехники. Предприятие запустило производство импортозамещающей продукции для собственных нужд: мосты, коробки, редукторы, базовые электронные компоненты — полный аналог продукции производства Германии, Италии. «ДСТ-Урал» производит комплектующие для дорожно-строительной, коммунальной, аэродромной и спецтехники (асфальтоукладчик, каток, колесный погрузчик, бульдозер, дампер, мульчер, гусеничный минипогрузчик, вакуумно-подметальная машина, колесная платформа, трубоукладчик, экскаватор).
Губернатор осмотрел перспективные инновационные разработки автомобильного завода «УРАЛ», ведущего производителя полноприводных большегрузных автомобилей на российском рынке. Автозавод занимается реализацией сразу нескольких важных проектов стратегии развития автомобильной промышленности РФ. Для этого завод получил 2 млрд рублей господдержки в виде льготного займа Фонда развития промышленности.
Автозавод вкладывает средства в технологическое перевооружение и привлечение квалифицированных кадров на предприятие. На стенде предприятия представлена различная техника, в том числе прототип беспилотного автомобиля, созданного на шасси «Урал-432067-73» с колеcной формулой 4×4. Совместно с ЮУрГУ и МГТУ им. Н. Э. Баумана, автозавод разработал прототип перспективного арктического вездехода «Урал-425702».
«Челябинская область на форуме предоставлена широко, так как у нас работают компании „Ростеха“, „Роскосмоса“ и „Росатома“, а также другие промышленные предприятия, ориентированные на военную продукцию. Автозавод „Урал“ традиционно работает по гособоронзаказу, производит и гражданскую технику. К примеру, арктический автобус — проект, который мы вместе реализуем: машина может функционировать при температурах минус 60 градусов по Цельсию — это уникальные параметры», — оценил Алексей Текслер.
Южноуральское предприятие «Второе Дыхание ТМ» представило на стенде тепловые маски, которые помогают организму эффективно бороться с холодом и связанным с ним температурным дискомфортом. Компания активно разрабатывает новые направления средств индивидуальной защиты: антисмоговые, бактерицидные (противовирусные) маски и маски для защиты от пылевых бурь для стран Ближнего Востока и Персидского залива.
«Мы посмотрели пожарную, тракторную технику, навесное оборудование, которое может использоваться при разминировании, — сейчас это актуально для территории Донбасса. А также мы говорили сегодня о дополнительных мерах поддержки отрасли. Мы обязательно будем развивать производственную базу в регионе», — подчеркнул Алексей Текслер.
Также на форуме «Армия-2022» были представлены и другие южноуральские предприятия: НПО «Андроидная техника» (Магнитогорск), «ЧТЗ-Уралтрак», НПО «Электромашина», «Велес», ПАО «Златоустовский часовой завод», АО «Уралпожтехника» (пожарные автоцистерны, аэродромные пожарные автомобили). ПАО «Агрегат» (ремонт и обслуживание авиационной техники), ООО «Приоритет» (производитель пожарной техники), НПП «Ангарные системы» (производство пневмокаркасных конструкций); АО «Соединитель» (производство электрических и оптических соединителей и кабельных сборок спецназначения), «Уралмеханика» (производство пожарных стволов и вышек), АО «Уралэлемент» (разработка и производство химических источников тока) и другие.
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