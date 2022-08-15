Оборонно-промышленный комплекс Челябинской области представил свои разработки на форуме «Армия −2022»

Продукцию предприятий из Челябинска, Магнитогорска, Сима, Миасса, Златоуста, Верхнего Уфалея оценил губернатор Алексей Текслер