Миасский автозавод «Урал» компенсирует иногородним сотрудникам затраты на проезд

Новая программа поддержки коллектива действует с 1 сентября

Руководство автозавода «Урал» в Миассе решило поддержать иногородних сотрудников. Они будут получать компенсации проезда до работы и обратно домой. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Новую меру поддержки связывают с увеличением производства и, как следствие, ростом численности коллектива, в том числе из соседних городов.

«С 1 сентября на предприятии начала действовать еще одна социальная программа. Иногородние работники могут компенсировать свои расходы на проезд к месту работы и обратно. Компенсация определяется на основе реальных расценок междугороднего транспорта. К примеру, жители Златоуста, работающие на заводе, получат компенсацию в размере 8000 рублей за полный рабочий месяц, а жители Чебаркуля — 3500 рублей. Чем дальше от Миасса расположен город проживания, тем на большие суммы можно рассчитывать. Кстати, если на работу устроятся супруги, то право на компенсацию будут иметь оба», — рассказывает директор по персоналу автозавода «Урал» Ольга Филоненко.

Ранее предприятие обновило свою программу по поддержке работников, покупающих жилье. Помощь окажут и жителям Миасса, и иногородним. Кроме того, сотрудники автозавода из других городов имеют право на компенсацию аренды жилья в Миассе.

В марте на автозаводе «Урал» увеличили оклады и тарифные ставки — на 11—13%, сообщали ИА «Первое областное». Кроме того, 11 марта всем сотрудникам выплатили 13-ю зарплату за перевыполнение плана на 2021 год. Вместо 8335 машин выпустили 8702 штуки.