Автозавод «Урал» в Миассе ускорит запуск импортозамещающего производства

Наладить выпуск мостов для грузовиков удастся на два года раньше

Миасский автозавод «Урал» запустит производство ведущих мостов и передних осей для грузовиков и дорожной техники на два года раньше первоначального срока — в 2024-м. Сейчас эти комплектующие закупают в Китае, сообщают в пресс-службе Минпрома Челябинской области.

На реализацию проекта планируют потратить 2,9 млрд рублей, 2 млрд рублей из которых — заем Фонда развития промышленности. По словам заместителя губернатора Челябинской области Егора Ковальчука, для следующих этапов проекта потребуется дополнительно еще около 10 млрд рублей. Автозавод будет использовать продукцию для собственных нужд и поставлять мосты и оси другим российским производителям большегрузов.

«В декабре АЗ „Урал“ получил самый крупный в истории нашего региона заем Фонда развития промышленности в 2 млрд рублей, и сразу началась закупка необходимого оборудования. Это и позволило оперативно отреагировать на новые реалии и ускорить запуск серийного производства. Реализация следующих этапов потребует вложения дополнительно еще около 10 млрд, поэтому мы продолжаем работу над этим проектом. В современных условиях он становится принципиально значимым для всей станы и полностью отвечает поставленным главой региона перед областной промышленностью задачам по усилению импортозамещения и локализации комплектующих», — отмечает Егор Ковальчук.

В рамках проекта будет создано 13 модификаций автомобильных мостов и 20 модификаций мостов для строительно-дорожных машин. Средства займа пойдут на приобретение комплекса автоматических линий с ЧПУ для обработки барабанов, ступиц и тормозных дисков, а также на перевооружение литейного производства. Комплекс автоматических линий позволит обрабатывать 230 тыс. тормозных барабанов и тормозных дисков и 230 тыс. ступиц в год. С начала 2023 года АЗ «Урал» планирует поставлять их другим отечественным производителям грузовиков и осей прицепной техники. Уже разработана конструкторская документация проекта, проводятся испытания опытных образцов мостов.

«На сегодняшний день у производителей такой техники есть серьезная потребность в барабанах и ступицах. До того как на нашем заводе стартует собственное серийное производство „тяжелых“ мостов, мы уже будем иметь возможность реализации этих компонентов. И, соответственно, быстрее поможем другим российским предприятиям в импортозамещении, поскольку до сих пор они в основном приобретали такую продукцию за рубежом, преимущественно в странах Евросоюза», — отмечает руководитель инвестиционного проекта «Мосты» Сергей Баширов.

Уровень импортозамещения «Урала» сейчас превышает 90%. Для производства автомобилей используют турецкие рули, китайские тяжелые мосты, иногда коробки передач.