Миасский автозавод «Урал» инвестировал 630 млн рублей в новый цех производства надстроек

Полностью реализацию масштабного проекта завершат в 2026 году

Автомобильный завод «Урал» в Миассе создает новое централизованное производство с полным циклом изготовления надстроек автомобилей. Это значит, что в одном месте будут происходить заготовка, сварка, окраска и сборка фургонов, самосвалов, платформ и т. п. На реализацию проекта направлено более 630 млн рублей. Объемы выпуска увеличатся за счет автоматизации процессов и внедрения роботизированных установок, сообщает пресс-служба автозавода «Урал».

Новый цех предприятия занимает 9 тыс. квадратных метров. Там есть несколько участков, а также окрасочная линия из шести камер. Для нового производства купили оборудование — специальные платформы, сварочные аппараты, воздушные компрессоры и т. п.

«Помимо закупки нового оборудования, мы постарались сделать максимально комфортными и рабочие места. Особое внимание было уделено температурному режиму. Сейчас, на втором этапе проекта, закладываются возможности дальнейшего расширения участка самосвальных установок, что позволит обеспечить рост объемов производства в соответствии с продуктовой стратегией предприятия. Радует, что завод так существенно и заметно меняется. Уверен, такие перемены коснутся каждого подразделения», — комментирует руководитель проекта Николай Крайнов.

Реализация проекта завершится в 2026 году. К этому сроку будут поэтапно покупать новое автоматизированное оборудование для заготовительного передела, сварочных и окрасочных работ.

Добавим, что в связи с ростом производства автозавод «Урал» запустил все акции. Первая предусматривает компенсацию иногородним сотрудникам проезда до работы и обратно домой. В рамках второй акции работники могут получить премию за привлечение на предприятие новых кадров.