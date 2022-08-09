Миасский автозавод «Урал» до конца года выпустит опытный образец арктического автобуса

Серийный выпуск наладят к 2024 году

На автомобильном заводе «Урал» в Миассе создадут опытный образец специального общественного транспорта, который будет работать на Крайнем Севере при температуре минус 50 градусов. Уже этой зимой автобус будут испытывать в экстремальных погодных условиях. Об этом на пресс-конференции рассказал директор НИИ «Опытное машиностроение» Южно-Уральского государственного университета, руководитель проекта «Арктический автобус» Рамиль Закиров.

«В конце декабря, в январе проводились испытания макетных образцов. Мы выявили некоторые недочеты, над которыми сейчас работаем. Были вопросы по уплотнению и сохранению тепла в кузове. В опытном образце их уже не будет», — сообщил Рамиль Закиров.

В январе макетный образец автобуса проехал от Миасса до места исследований около 6,5 тыс. км, из них 2,5 тыс. км — в окрестностях Якутска. Минимальная температура, зафиксированная испытателями в ходе работ, — минус 45 градусов. Даже при таком морозе все решения, принятые в рамках проекта, оправдали себя, системы работали исправно.

В дальнейшем в рамках масштабного проекта АЗ «Урал» планирует создание не только арктического автобуса, но и арктического автопоезда. Опытные образцы, помимо безопасной и комфортной перевозки людей в условиях экстремальных температур, будут предназначены для транспортировки функциональных модулей — специальных объектов, способных нести на себе оборудование, медицинские кабинеты, учебные классы, лаборатории, пункты проведения медосмотров или мобильные центры вакцинации.

Многофункциональный автобус повышенной проходимости, разработанный конструкторами миасского автозавода «Урал» совместно со специалистами Южно-Уральского госуниверситета и Московского технического университета им. Баумана, облегчит доступ к качественным социальным услугам, в первую очередь к медицине и образованию, жителям Арктической зоны страны. Серийный выпуск арктического автобуса запланирован на 2024 год. Общий объем инвестиций в проект превысил 500 млн рублей.