Росавиация разрешила летать из Челябинска в Грецию, Испанию и Узбекистан

В допусках на дополнительные рейсы в Египет перевозчикам отказали

Авиакомпании получили разрешения на прямые перелеты из Челябинска в Грецию, Испанию и Узбекистан. При этом на новые рейсы в Египет никого не допустили из-за пандемии коронавируса. Приказ о выдаче допусков на полеты по международным направлениям опубликовала Росавиация.

В Грецию из Челябинска получили возможность летать Royal flight и «Сибирь». Первая авиакомпания может выполнять рейсы только в Салоники и на остров Родос (два раза в неделю). «Сибирь» планирует летать по три раза в неделю в Салоники, Ираклион, на Родос. В Испании для вылетов из Челябинска открыт город Пальма-де-Майорка. Royal flight заявила, что готова выполнять два еженедельных рейса по этому направлению.

Сразу три города из Узбекистана теперь могут принимать рейсы из аэропорта Челябинска. Royal flight получил разрешения на перелеты в города Навои, Бухару, Самарканд, Наманган. Предполагаемая периодичность рейсов — два раза в неделю.

При этом трем перевозчикам — «России», «Сибири», Azur Air — отказали в выдаче разрешений на рейсы из Челябинска на египетские курорты — в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Отметим, ни одна из заявившихся российских компаний не получила новые разрешения на полеты в Египет. В этот раз Росавиация отказала в допусках на рейсы из всех городов, включая Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Сейчас на египетском направлении разрешены полеты из Москвы и некоторых региональных аэропортов в Каир. Решение об увеличении числа рейсов должна принимать федеральная межведомственная комиссия по профилактике распространения COVID-19.

Из Челябинска с конца мая выполняются еженедельные чартерные рейсы в Каир. Полеты обслуживает авиакомпания Royal flight. Продают билеты только через туроператоров.

«Выполнено восемь рейсов. Летают один раз в неделю в ночь с субботы на воскресенье. Рейсы пустые никогда не летят, они всегда загружены. На борту всегда до 200 человек», — рассказала пресс-секретарь аэропорта Елена Светлова.

Отметим, «Северный ветер» планировал ежедневно летать из Челябинска в Худжанг (Таджикистан), но Росавиация ему отказала.

В Ассоциации туроператоров России уточнили, что решение Росавиации о допуске авиакомпаний на перелеты не является основанием для возобновления полетов по международным маршрутам, указанным в приказе.

«Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов», — говорится в официальном сообщении организации.

В начале июля трем авиакомпаниям Росавиация предоставила допуск на выполнение регулярных и чартерных рейсов из Челябинска по международным направлениям — на Кипр, в Азербайджан и в Испанию.

Ранее операторы Anex Tour и «Интурист», выполняющие чартерные рейсы из Челябинска в Турцию, перенесли все вылеты в аэропорт Кольцово. Об этом они уведомили компании, которые продают путевки. Но полностью полетную программу в Турцию из Челябинска не сняли.