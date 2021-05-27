Авиакомпания Royal Flight запустила чартерные рейсы в Каир из Челябинска. Первый полет состоится 29 мая, перевозить пассажиров на самолетах Boeing-757 будут один раз в неделю, по субботам. Продают билеты через туроператоров, сообщили ИА «Первое областное» в офисе компании Pegas touristik.
Первый рейс в Каир из Челябинска полностью загружен. По словам менеджера Pegas touristik Юлии, люди, которые купили путевки в Турцию, но не смогли полететь на отдых из-за локдауна, охотно меняют их на путешествие в Египет. Туроператоры считают, что направление будет пользоваться большой популярностью. При этом рейсы на курорты — в Хургаду и Шарм-эш-Шейх — так и не открыты. Туристам придется воспользоваться трансфертом до моря.
Ранее лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») открыл продажу билетов на прямые рейсы в Ларнаку (Кипр) из Челябинска. Полетная программа начнется 18 июня, рейсы запланированы до конца сентября. Аэропорт Челябинска с 25 мая возобновил авиасообщение с иностранными государствами. Оно было закрыто из-за пандемии коронавируса и из-за реконструкции международного терминала. Теперь жители региона могут без пересадок долететь в Армению, Азербайджан, Казахстан, Киргизию, в Египет и на Кипр. Также на данный момент согласованы чартеры: Челябинск — Анталья (Турция) и Челябинск — Монастир (Тунис).
Авиасообщение между Россией и Египтом было закрыто в 2015 году после крушения самолета российской компании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. ФСБ квалифицировала инцидент как теракт. В январе 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир. Авиасообщение с курортами Египта до сих пор закрыто.
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