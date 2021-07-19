В Челябинске задержали женщину по подозрению в убийстве сожителя

На теле погибшего были следы ножевых ранений

Сотрудники Росгвардии задержали 49-летнюю жительницу Челябинска по подозрению в убийстве сожителя. Об этом сегодня, 19 июля, сообщили в пресс-службе региональной вневедомственной охраны.

ЧП случилось накануне днем в одной из квартир дома № 6 по улице 50 ВЛКСМ. Прибывшие на вызов очевидцев сотрудники Росгвардии обнаружили на полу тело 39-летнего мужчины с ножевыми ранениями груди и живота.

«В квартире находилась женщина. Вся ее одежда была в крови. Подозреваемой 49 лет, она ранее судима», — рассказали в пресс-службе Росгвардии.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).