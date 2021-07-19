Южноуральские мотогонщики завоевали медали на первенстве России по суперкроссу

На соревнованиях в Каменске-Уральском челябинцы заработали четыре награды

В городе Каменск-Уральский Свердловской области завершилось первенство России и Кубок страны по суперкроссу — одной из разновидностей мотоциклетного спорта. Успешно на соревнованиях выступила сборная команда Челябинской области, в активе которой две золотые и две бронзовые медали, сообщает областная Федерация мотоциклетного спорта.

Состязания прошли на мототрассе «Юность», на которой были разыграны комплекты наград в разных классах мотоциклов. Практически в каждом виде программы высокие места заняли спортсмены из челябинской школы по мотокроссу. Так, в классе 125 куб. см победу одержал Арсений Грищук, в классе 85 куб. см не было равных Александру Анферову.

«У Челябинской области большие и хорошие традиции в мотокроссе, еще в советское время наши спортсмены становились победителями и призерами чемпионатов страны. И сейчас мы продолжаем оставаться одним из центров развития мотокросса в стране. Четыре призовых места на первенстве России тому подтверждение. Работать есть над чем, останавливаться на достигнутом не собираемся»,— подвел итог выступлению южноуральской команды президент областной Федерации мотоциклетного спорта Александр Платонов.

Бронзовые медали в копилку южноуральской команды положили также Леонид Соловьев и Андрей Грущенко в классах 65 и 250 куб. см. Основная борьба за места на пьедестале развернулась между гонщиками Свердловской и Челябинской областей.