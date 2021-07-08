Рейсы в Испанию, Азербайджан и на Кипр из Челябинска смогут выполнять три авиакомпании

Допуск на полеты в июле 2021 года выдала Росавиация

Трем авиакомпаниям Росавиация предоставила допуск на выполнение регулярных и чартерных рейсов из Челябинска по международным направлениям — на Кипр, в Азербайджан и в Испанию. Документ приказа опубликован на официальном сайте министерства транспорта РФ.

«Российским авиакомпаниям, подавшим заявления в соответствии с административным регламентом Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной услуги по допуску перевозчиков, предоставлены допуски на осуществление международных перевозок пассажиров и грузов в ряд пунктов иностранных государств», — говорится в документе.

Допуски на вылеты перевозчики получили по следующим направлениям: авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines) на рейсы Челябинск — Баку и Челябинск — Гянджа три раза в неделю; авиакомпания «Ямал» на рейсы Челябинск — Ларнака пять раз в неделю; авиакомпания «Азур Эйр» на рейсы Челябинск — Пальма-де-Майорка два раза в неделю.

В Росавиации подчеркнули, что решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам. Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов.

Напомним, с 22 июня этого года Россия возобновила авиасообщение с Турцией. Кроме того, с 28 июня россияне вновь смогут отправляться в Бельгию, Болгарию, Италию, США и некоторые другие страны.

Ранее операторы Anex Tour и «Интурист», выполняющие чартерные рейсы из Челябинска в Турцию, перенесли все вылеты в аэропорт Кольцово. Об этом они уже уведомили компании, которые продают путевки. Но полностью полетную программу в Турцию из Челябинска не сняли, а многие туристы с пониманием отнеслись к смене аэропорта вылета.

Туристам, вылетающим в большинство стран, необходимо иметь при себе отрицательный тест на коронавирус, сделанный методом ПЦР не ранее чем за 72 часа до полета. По прибытии в Россию из-за границы для граждан РФ изменили условия тестирования. Оперативный штаб рекомендует россиянам сделать прививку от коронавируса перед полетом в другие страны в целях дополнительной защиты.