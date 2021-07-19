В Челябинской области экс‑чиновница пойдет под суд по делу о халатности при покупке квартир для сирот

Помещения оказались непригодными для проживания

Следственные органы завершили расследование в отношении бывшего начальника управления экономики администрации Нагайбакского района Олеси Кузьминой. Ее обвинили в халатности пи покупке жилья для сирот. Об этом сегодня, 19 июля, рассказали в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области.

По предварительной версии, обвиняемая в период 2014—2017 годов согласовала оплату за счет средств муниципального бюджета восьми жилых помещений, предназначенных для распределения нуждающимся из числа детей-сирот.

«Системы отопления, водоснабжения, водоотведения в квартирах не соответствовали нормам, поэтому оказались непригодными для проживания», — уточнили в СУ СКР по региону.

Расследование уголовного дела окончено. Материалы направлены в суд. Кроме того, главе Нагайбакского района Ивану Сурменеву внесено представление об устранении причин, которые привели к преступлению.

Как ранее писал наш сайт, следственные органы возбудили уголовное дело в отношении экс-начальника управления имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского района Алексея Платонова. Он подозревается в превышении полномочий при покупке жилья для сирот.