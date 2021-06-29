Чартерные рейсы в Турцию из Челябинска перенесли в Екатеринбург

Два оператора уже уведомили туркомпании об изменениях полетной программы из южноуральской столицы

Операторы Anex Tour и «Интурист», выполняющие чартерные рейсы из Челябинска в Турцию, перенесли все вылеты в аэропорт Кольцово. Об этом они уже уведомили компании, которые продают путевки. Но полностью полетную программу в Турцию из Челябинска не сняли, а многие туристы с пониманием отнеслись к смене аэропорта вылета, ответила ИА «Первое областное» владелица челябинского туристического агентства «Голден Тур» Юлия Пушкарева.

«Не все туроператоры перенесли вылеты в Турцию из челябинского аэропорта в Кольцово. Pegas Touristik c 26 июня и Sunmar с 24 июня начали летать из Челябинска в Турцию, пока эти рейсы стоят. Возможно, эти переносы связаны с тем, что из Екатеринбурга очень много рейсов. Может быть, самолеты не забиты из Челябинска на 100 процентов: половина самолета из Челябинска, к примеру, набралось туристов и половина из Екатеринбурга — туроператору проще объединить такой рейс. Полупустой самолет — это же не выгодно. Большинство наших туристов изначально покупали туры с вылетом из Екатеринбурга. Такие пакеты, как правило, дешевле, чем из Челябинска», — рассказала Юлия Пушкарева.

Большая часть туристов, отправляющаяся сейчас в Турцию, — это туристы, купившие путевки еще весной и ожидающие открытия авиасообщения с Турцией, которое официально состоялось 22 июня. Поэтому люди с пониманием отнеслись к изменению аэропорта. Также часть туристов уже поставили прививки для того, чтобы отправиться за границу, отметила директор агентства.

«У нас были туристы, которые покупали билеты в Турцию до отмены авиасообщения. Изначально они должны были в июне лететь в Турцию из Челябинска. Потом полеты возобновили, но им предложили варианты из Екатеринбурга. И они нормально это восприняли. Туристы сейчас вообще на многое готовы, хоть из Москвы вылет будет, лишь бы полететь на отдых, чтобы воспользоваться своим депозитом и не оставлять деньги у туроператора», — добавила собеседница.

Напомним, туристам, вылетающим в большинство стран, по-прежнему необходимо иметь при себе отрицательный тест на коронавирус, сделанный методом ПЦР не ранее чем за 72 часа до полета. По прибытии в Россию россиянам также необходимо пройти тестирование в течение 72 часов.