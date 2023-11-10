РЭФ: все самое главное, что нужно знать о первом дне форума в Челябинске

Фиксируем основные события и тезисы стартовавшего Русского экономического форума

Вчера, 9 ноября, в Челябинске стартовал Русский экономический форум. Впервые такое масштабное событие, которое охватывает все сферы экономической жизни страны, проводится в нашем регионе. Главным событием первого дня форума стала пленарная дискуссия, во время которой участники обсудили экономическое развитие Челябинской области, обозначили основные приоритеты региона, рассмотрели вопросы кадрового обеспечения и взаимодействия власти и бизнеса. Рассказываем, чем запомнился первый день РЭФ в Челябинске.

Пожалуй, главную мысль мероприятия озвучил в своей речи губернатор Алексей Текслер. Глава региона обозначил, чем РЭФ в Челябинске отличается от других подобных форумов и в чем его главное предназначение.

«В основном на экономических форумах обсуждалось привлечение иностранных инвесторов, сегодня задача — собрать внутренние ресурсы и все возможности для того, чтобы развивать экономику, ориентируясь на внутренний спрос, на те возможности, которые у нас есть в стране. Мы не отказываемся от взаимодействия с дружественными странами, поддерживаем и развиваем экономические связи, но надо понимать, что мы можем быть сильнее в первую очередь за счет внутренних стимулов», — подчеркнул Алексей Текслер.

Участники РЭФ обсудили развитие региона с появлением межуниверситетского кампуса, снижение административного давления на бизнес, потенциал сотрудничества региона со странами Ближнего Востока и другие темы. Большое внимание было уделено вопросу взаимодействия бизнеса и ресурсоснабжающих организаций. Челябинская область, напомним, является одним из пилотных регионов по внедрению регионального инвестиционного стандарта.

На панельной дискуссии «Челябинская область — ворота в Иран» обсудили потенциал развития сотрудничества и сложности взаимодействия с этим государством. Важное место в укреплении торгового оборота между этими странами занимает международный коридор «Север — Юг».

В нынешних экономических условиях важно и создавать условия для импортозамещения и привлечения инвестиций в Россию. Поэтому одной из главных задач в экономике является достижение экономического суверенитета страны, где важную роль играет бизнес. На форуме рассказали о результатах моратория на проверки бизнеса.

В рамках РЭФ прошло заседание национальной части Форума глав регионов стран ШОС. В нем приняли участие полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев, главы и представители субъектов РФ. Стороны отметили, что за прошлый год товарооборот России со странами Организации вырос на 37% и достиг 260 млрд долларов.

Кроме того, в рамках мероприятия:

— Исполнительный директор Челябинского регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» Александр Гончаров поделился опытом взаимодействия союза с региональным правительством и учебными заведениями в рамках программы «Профессионалитет».

— Кадровые возможности в транспортной отрасли отметил первый заместитель начальника по экономике, финансам и корпоративной координации Южно-Уральской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Евгений Селецкий.

— Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Владимир Павлов рассказал о законопроекте, который касается поддержки креативных индустрий, где высокая степень добавленной стоимости: будь то киноиндустрия, IT-продукт и так далее.

— Председатель Челябинского областного отделения Общероссийской общественной организации МСП «Опора России» Артем Артемьев высоко оценил меру поддержки в виде снижения ставок по упрощенке для обрабатывающих производств: малый бизнес Челябинской области в этой отрасли сэкономил 3 млрд рублей.

— Первый вице-президент союза «Южно-Уральская торгово-промышленная палата» Игорь Аристов рассказал об опыте внедрения регионального инвестиционного стандарта в Челябинской области.

Отметим, что за три дня форума пройдет более 30 сессий, включая центральное событие — пленарную дискуссию «Социальная справедливость и экономический рост: программа опережающего развития России». Она состоится сегодня, 10 ноября. В ней примут участие помощник президента РФ Игорь Левитин, полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Также в рамках второго дня форума будут рассмотрены масштабные вопросы развития суверенной экономики России в XXI веке. Среди основных тем — технологическое развитие, взаимосвязь экономики и демографии, повышение производительности труда, планирование в условиях рынка, финансирование и инвестиции, развитие предпринимательства.