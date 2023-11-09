В Челябинске обсудили потенциал сотрудничества Южного Урала и Ирана

Торговый оборот между Россией и страной Ближнего Востока достиг 4,9 млрд долларов

Сегодня, 9 ноября, в Челябинске начал работу Русский экономический форум. На панельной дискуссии «Челябинская область — ворота в Иран» обсудили потенциал развития сотрудничества и сложности взаимодействия со страной Ближнего Востока.



Иран у многих ассоциируется со строгими исламскими порядками и персидскими коврами. В то же время это страна, в отношении которой в 1979 году ввели санкции. Несмотря на давление, экономика страны укрепляется из года в год, а торговые отношения развиваются со многими странами, рассказал представитель ООО ТД «Русско-ближневосточный центр» в Исламской Республике Иран Михаил Рухтин.

В прошлом году Иран занял 22-е место в отчете Международного валютного фонда. ВВП страны, исходя из индекса покупательной способности, достиг 1,6 млрд долларов.

Основная сложность взаимодействия со страной Ближнего Востока состоит в том, что в России есть только один банк — «Мир Бизнес Банк», который осуществляет платежи с Ираном.

«Сейчас есть договоренности между Центральными банками Ирана и России о том, что будут установлены сопряжения системы „Мир“ и иранской системы „Шетаб“. Но когда это произойдет — неизвестно», — добавил Михаил Рухтин.

В первом полугодии этого года торговый оборот между Россией и Ираном составил 4,9 млрд долларов.

На панельной дискуссии озвучили важную тему — коридор «Север — Юг». Он начал свою работу в октябре 2022 года. Контейнерные поезда из Челябинской области следуют по восточной ветке по территориям Казахстана и Туркменистана до иранских портов Бендер-Аббас и Чахбехар. Оттуда грузы морем отправляются в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Индию, Пакистан.

«В текущей нестабильной геополитической ситуации Челябинская область становится одной из главных точек, через которые планируется отправка по стратегическому маршруту „Север — Юг“. Мы уже начали экспорт. У нас есть все для того, чтобы осуществлять отправки. Этот тренд необходимо поддерживать, его необходимо развивать», — сказал директор филиала АО «РЖД Логистика» в городе Челябинске Андрей Репин.

Напомним, с инициативой о включении Челябинской области в трассировку железнодорожного коридора «Север — Юг» выступал губернатор Алексей Текслер. Это позволит отправлять грузы в Иран и Индию со всей России через наш регион. На Петербургском международном экономическом форуме — 2023 губернатор во время встречи с делегацией Ирана передавал министру Исламской Республики карту транспортно-логистического потенциала Челябинской области. На ней обозначен Челябинск в качестве входной точки на восточном направлении транспортного коридора «Север — Юг» с окончанием маршрута в иранских городах Бендер-Аббас и Чахбехар.

Между Евразийским экономическим союзом и Исламской Республикой Иран заключено временное соглашение. В него включены 500 товаров, в отношении которых применяются преференциальные ставки.

«Например, для отдельных видов цветов установлена общая ставка 5%, ставка ввозной таможенной пошлины от стоимости товаров, а для товаров из Ирана это 2,5%. То есть в два раза ниже размер ставки ввозной пошлины. Если мы говорим про фруктовую корзину, то вместо 5% для всех стран ставка 0%. Все это создает конкурентные преимущества, которые влияют на тенденцию роста торговли между Россией и Республикой Иран», — сказал начальник Челябинской таможни Михаил Пономарев.

До конца этого года может быть подписано полноценное соглашение о зоне свободной торговли между странами ЕАЭС и Ирана, отметил торговый представитель Российской Федерации в Исламской Республике Иран Рустам Жиганшин.

«Тарифы на 87% всей продукции будут обновлены. Список обновленной продукции мы увидим только после подписания соглашения. Оно вступит в силу после ратификации парламентами всех заинтересованных стран», — добавил он.

В ЧелГУ в этом году открыли программу бакалавриата «Международные отношения и внешняя политика стран Востока» и программу магистратуры «Переводчик в сфере межкультурной коммуникации со странами Востока». По словам ректора университета Сергея Таскаева, сейчас не хватает переводчиков по этому языку. В планах — создание курсов повышения квалификации и переподготовки по языковым курсам.