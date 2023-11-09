В Челябинске стартовал Русский экономический форум

На него зарегистрировались более трех тысяч человек

Сегодня, 9 ноября, в Челябинске стартовал Русский экономический форум (РЭФ), в котором зарегистрированы более трех тысяч человек. Первый день посвящен региональной повестке «Южный Урал — территория возможностей», сообщает корреспондент ИА «Первое областное». Участники РЭФ обсуждают развитие конкуренции, развитие региона с появлением межуниверситетского кампуса, снижение административного давления на бизнес, потенциал сотрудничества региона с Ираном и другие темы.





На пленарной дискуссии по теме «Развитие конкуренции в Челябинской области — итоги и перспективы» министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева отметила актуальность и важность конкуренции.

«Здоровая конкуренция способствует комфортному деловому климату в регионе и успешному развитию предпринимательства. Это большая командная работа. Важно, что мы договариваемся о действиях, которые мы реализуем», — сказала Наталья Лугачева.





В ходе опроса 7 тыс. человек стало понятно, с какими сложностями сталкивается бизнес и какие факторы являются сдерживающими для его развития. В их числе непростое получение земельного участка, сложный процесс лицензирования деятельности, перманентное изменение регулирующего законодательства для осуществления предпринимательской деятельности, перечислила спикер.

«В основу ложится конструктивный диалог между бизнесом, обществом и властью. Главное, чтобы он сохранялся. Мы вместе говорим о проблемах и их решаем», — озвучила направление к решению вопросов Наталья Лугачева.





Касательно антимонопольного законодательства, председатель Общественного совета при управлении Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области Виктор Глушаков признал, что в основном его нарушают из-за недостаточной квалификации сотрудников компании. По его словам, любой средний предприниматель хочет меньше проверок и не хочет, чтобы его наказывали. Спикер уточнил, что жизнь предпринимателям упрощает внедрение системы «Комплаенс», с которой взаимодействие с регулятором становится удобнее.





Одновременно в соседнем зале рассмотрели вопрос взаимодействия бизнеса и ресурсоснабжающих организаций. Челябинская область — один из пилотных регионов по внедрению регионального инвестиционного стандарта.

В 2023 году в ЖКХ сумма инвестиций из всех источников составила 23 млрд рублей. Это в два раза больше, чем в прошлом году, уточнил заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль в своем выступлении. Он добавил про новую программу — модернизацию коммунальной инфраструктуры. На нее одобрено 5 млрд рублей.





Во второй день форума помимо панельных дискуссий пройдет пленарная дискуссия на тему «Социальная справедливость и экономический рост: программа опережающего развития России» с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера, помощника президента РФ и секретаря Госсовета РФ Игоря Левитина, полпреда президента в УрФО Владимира Якушева, министра экономического развития РФ Максима Решетникова и других спикеров.

«В основном на экономических форумах обсуждалось привлечение иностранных инвесторов, сегодня задача — собрать внутренние ресурсы и все возможности для того, чтобы развивать экономику, ориентируясь на внутренний спрос, на те возможности, которые у нас есть в стране. Мы не отказываемся от взаимодействия с дружественными странами, поддерживаем и развиваем экономические связи, но надо понимать, что мы можем быть сильнее в первую очередь за счет внутренних стимулов»,— подчеркивает губернатор Челябинской области Алексей Текслер.





Вечером участников приглашают на культурную программу в концертный зал MTC Live Холл в ТРК «Таганай». Для гостей выступят Государственный ансамбль танца «Урал», заслуженный ансамбль казачьей песни «Вольница» и Троицкий казачий хор, ансамбли народного танца «Златоустье» и бального танца «Виктория» и другие исполнители. В конце вечера свои хиты споет певец Shaman.

Третий день посвящен молодежному предпринимательству, маркетингу в социальных сетях, стартапам.

Русский экономический форум организован правительством Челябинской области, комиссией Госсовета по направлению «экономика и финансы», Общественной палатой РФ и Всемирным русским народным собором.

