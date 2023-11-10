Участники высоко оценили значимость Русского экономического форума в Челябинске

Эксперты дали оценку масштабного мероприятия

В Челябинске с 9 по 11 ноября проходит Русский экономический форум (РЭФ). Такое масштабное и содержательное мероприятие организовано в южноуральской столице впервые. Форум охватывает все сферы экономической жизни России. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отмечает, что основная задача сейчас — собрать внутренние ресурсы и все возможности, чтобы развивать экономику, ориентируясь на внутренний спрос. Участники РЭФ высоко оценили мероприятие, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Многие спикеры мне знакомы, многих я увидел в первый раз. Даже те, с кем я знаком, выступили в новой роли. Мне понравилась сессия про снижение административного давления. В первый раз видел коллег, в том числе в погонах, которые достаточно откровенно и открыто выражали позицию и установки со стороны государства по отношению к бизнесу. Радует, что курс на либерализацию имеется. Количество проверок снижается. Мораторий — одна из эффективных мер поддержки бизнеса. Акцент сделан на профилактические мероприятия. Применяется риск-менеджмент. Усилия направляются в сферы, где есть угрозы жизни и здоровью людей, экологии»,— говорит мэр Миасского городского округа Егор Ковальчук.

Кроме того, глава Миасса отметил, что РЭФ — удачная площадка для общения, которая дает возможность напрямую задать важные вопросы разным экспертам. Егор Ковальчук выразил надежду, что этот форум станет постоянным. Участники РЭФ отмечают, что мероприятие задает векторы развития экономики России.





«Форум посвящен важным вопросам, связанным с развитием российской экономики, векторами ее дальнейшего развития и технологическим суверенитетом, технологическим обновлением. В настоящее время Россия активно укрепляет свои позиции в мировом экономическом сообществе, и одним из ключевых факторов успеха является внедрение современных технологий. На форуме рассматривают вопросы разработки и внедрения новых технологий в различные отрасли экономики, а также создание благоприятной инфраструктуры для их развития»,— подчеркивает сопредседатель отделения общественной организации «Деловая Россия» в Чувашской Республике Борис Корсунский.





Клуб молодых промышленников Челябинской области с радостью принимает участие в РЭФ. Кроме возможностей познакомиться с потенциальными партнерами, форум позволил встретиться самим участникам клуба.

«Во-первых, мы встретились с членами нашего клуба, представителями 15 компаний Челябинской области. Все приехали в Челябинск, очень удобно для нашего общения. Второе — встретили многих федеральных спикеров, с которыми видимся в рамках форумов в Питере или Москве. Челябинск ничуть не уступает. Регион промышленный, даже — агропромышленный. Ресурс и потенциал огромный. Проведение форума в Челябинске работает не только на рост экономики региона, но и на его туристическую привлекательность. Я сам наблюдаю, как из года в год приукрашается весь регион»,— рассказывает председатель Клуба молодых промышленников Антон Ковалев.

По словам руководителя объединения, молодых промышленников сейчас волнует, где взять заказ и как его успешно реализовать. Несмотря на то, что в целом заказов очень много, есть незагруженные предприятия. Участие в форуме и знакомство с руководителями крупных заводов позволяют найти заказы. Правительство региона при этом может определиться с поддержкой компаний с потенциально высоким будущим ростом.





Несмотря на то, что форум — экономический, на нем обсуждают самые разные темы. Повестка РЭФ объединяет власть, бизнес, гражданское общество, образование и науку.

«Анализируя повестку форума, хочется отметить ее разнообразие, универсальность, многовекторность, разноплановость, учет интересов всей целевой аудитории и адресный подбор спикеров. Международный контекст повестки форума представлен иранским вектором развития региональной экономики, вопрос о котором вынесен в отдельную панельную дискуссию „Челябинская область — ворота в Иран“. Отрадно, что в рамках форума предусмотрены мероприятия и для молодежи, ее интересам посвящен третий день форума: молодые люди могут узнать о том, что хотят работодатели, каковы тренды экономики, какие цифровые и финансовые технологии применяются, как стать предпринимателями, развивать стартапы и креативную экономику и многое другое»,— отмечает заместитель директора по научной работе Уральского филиала Финансового университета при правительстве РФ Эльвина Валеева.





За три дня в рамках РЭФ проведут более 30 сессий. Среди основных тем — дедолларизация, технологическое развитие, взаимосвязь экономики и демографии, повышение производительности труда, планирование в условиях рынка, финансирование и инвестиции, развитие предпринимательства, запуск стартапов, продвижение в соцсетях, молодежный бизнес. На форум зарегистрировано более трех тысяч участников практически со всех регионов России.

«Отрадно, Южный Урал сегодня — это не только опорный край державы, но еще и площадка, консолидирующая здоровые силы во имя здорового и успешного настоящего и будущего России»,— подытожил член Общественной палаты Челябинской области Евгений Савченко.





Русский экономический форум организован правительством Челябинской области, комиссией Госсовета по направлению «Экономика и финансы», Общественной палатой РФ и Всемирным русским народным собором.