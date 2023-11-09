В Челябинске на экономическом форуме рассказали о результатах моратория на проверки бизнеса

Снижение административного давления сэкономило предпринимателям миллиарды рублей

Сегодня, 9 ноября, в Челябинске стартовал Русский экономический форум, на котором обсудили вопрос взаимодействия контролирующих ведомств и бизнеса. Так, снижение административного давления сэкономило предпринимателям миллиарды рублей. В то же время растет нагрузка со стороны контрольно-надзорных органов. Почему это происходит, рассказали участники площадки «Снижение административного давления на бизнес», передает корреспондент информагентства «Первое областное».



Административные барьеры — это те издержки, которые несет бизнес во время осуществления легальной деятельности, напомнил президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.

В России до конца этого года действует мораторий на проведение проверок бизнеса. По словам спикера, его могут продлить до 2030 года. Но это не значит, что можно не соблюдать требования законодательства. Он привел в пример производство молока, когда выпуск продукции увеличился, а сырья осталось столько же. Это означает, что компания использует сухое молоко и вводит потребителя в заблуждение. Индикатором проверки может послужить и регулярная сработка пожарной сигнализации в организации. Или если компания занимается строительством без получения разрешения на работы.

«Это не значит, что на все будут закрывать глаза. Бизнесу нужно относиться к работе ответственно. Мы сэкономили миллиарды рублей бизнесу. Эти деньги нужно направлять на повышение зарплат сотрудникам», — прокомментировал продление моратория на проверки бизнеса Александр Калинин.

В 2019 году в прокуратуру Челябинской области поступило 7,5 тыс. заявок на проведение плановых проверок, тысячу из них отклонили, а 5,5 тыс. включили в федеральный план. В этом году ведомство получило 2 тыс. заявок, 400 из которых были согласованы, а 1,6 тыс. — отклонены.

«Нужно понимать, что мораторий — не безусловный. Есть моменты, которые нельзя оставлять без проверок. Внеплановая проверка — это сигнал о том, что есть беда. Ответственный бизнес, который работает легально, должен быть защищен. Законодатель отдает предпочтение профилактическим визитам. Самим бизнесменам нужно этим пользоваться и не наглеть. Мы приветствуем такой вид профилактики», — сказал прокурор Челябинской области Карен Габриелян.

Одной из главных задач в экономике является достижение экономического суверенитета страны. Здесь важную роль играет частный бизнес. Важно создать условия для импортозамещения и привлечения инвестиций в Россию, добавил главный федеральный инспектор по Челябинской области Денис Чернятьев. Чтобы упорядочить систему контроля, был принят закон о государственном и муниципальном контроле (ФЗ от 31 июля 2020 года. — Прим. ред.).

Однако контрольная деятельность не должна вредить бизнесу. Сейчас она работает по принципу «чем больше привлечено лиц, тем лучше контроль».

«Мы должны уйти от этого. Контрольные органы должны быть также заинтересованы в росте экономики. Необходимо повышать компетенции первичного звена. Иногда, чтобы решить вопрос, нужно подняться до середины звена и там получить решение. Достижение результатов приведет к балансу между субъектами контроля и бизнеса», — уверен Денис Чернятьев.

Сенатор РФ Олег Цепкин во время выступления уточнил, что российским правительством разработана концепция о совершенствовании контрольной деятельности до 2030 года. Сейчас она находится на стадии согласования с различными органами. В ней предусматривается пересмотр оснований для проведения контрольных мероприятий и их переориентации на реагирование на индикаторы риска; сервис самообслуживания с возможностью подачи декларации в соответствии с требованиями (речь идет о МСП); профилактические визиты; использование цифрового сервиса; работа по профессиональному совершенствованию сотрудников контрольно-надзорных органов и многое другое.