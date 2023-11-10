В Челябинске на РЭФ заявили о важности продолжать господдержку бизнеса

Развитию предпринимательства помогут совершенствование системы образования и обмен положительными практиками

Сегодня, 10 ноября, второй день Русского экономического форума (РЭФ) начался с секции федерального проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия» с участием полпреда президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева. Главной темой стало повышение эффективности бизнеса через финансовые меры государственной поддержки, передает корреспондент информагентства «Первое областное».

Свое выступление Владимир Якушев начал с вопроса о демографии. В 1990-е годы, как известно, была демографическая яма. И сейчас, когда страна столкнулась с новыми вызовами, виден недостаток рабочей силы. Одна из мер, которая поможет бороться с этим, — совершенствование системы профессионального образования. Кроме того, важен обмен положительными практиками между бизнесменами.

«Мы должны корректировать систему образования с учетом демографических условий для того, чтобы обеспечить приток свежих кадров и профессионально подготовленной молодежи в малый, средний и крупный бизнес. Это перспективы развития страны в целом. Если мы не будем корректировать систему образования, то перспективы не очень радужные. Люди, занимающиеся и малым, и средним бизнесом, в любом случае должны иметь некое базовое образование», — пояснил Владимир Якушев.





Существующие меры государственной поддержки помогают малому и среднему бизнесу адаптироваться к новым реалиям, сохранять рабочие места и зарплаты сотрудников. Об этом рассказала первый заместитель председателя комитета по малому и среднему предпринимательству Государственной думы РФ Альфия Когогина. Она отметила, что важно продолжать господдержку, потому что предприниматели вносят значительный вклад в экономику страны.

«В 2022 году в консолидированный бюджет РФ от всех субъектов МСП налоговые поступления выросли на 10% по сравнению с 2021 годом и составили 4,7 трлн рублей, что составляет 22% от всех налоговых отчислений. Но мы также увидели и вызовы, с которыми нужно работать: количество средних и малых предприятий упало, и сегодня их недостаточно, чтобы реализовать задачи, которые стоят перед страной. Средний бизнес — это компании, которые заняты в реальном секторе экономики, и они должны участвовать в задаче вывода экономики на новые рельсы», — отметила Альфия Когогина.

40% занятого населения России, учитывая самозанятых, работает в малом и среднем бизнесе. Это более 30 млн граждан. Президент бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин отметил, что за четыре года — с 2019-го по 2022-й — вклад малого и среднего бизнеса в ВВП страны вырос на 11 трлн рублей, с 19 трлн до 30 трлн рублей.

«Но есть и минусы: президентом страны ставилась задача к 2030 году увеличить вклад малого и среднего бизнеса в ВВП до 40%, эта задача далеко не выполнена, так как сейчас вклад составляет чуть больше 20%», — подчеркнул Александр Калинин.





Русский экономический форум проходит в Челябинске с 9 по 11 ноября 2023 года. Он посвящен масштабным вопросам развития суверенной экономики России. Среди основных тем — дедолларизация, технологическое развитие, взаимосвязь экономики и демографии, повышение производительности труда, финансирование и инвестиции, развитие предпринимательства, запуск стартапов, продвижение в соцсетях, молодежный бизнес. На форум зарегистрировано более трех тысяч участников практически со всех регионов России. Организаторами РЭФ являются правительство Челябинской области, комиссия Госсовета по направлению «Экономика и финансы», Общественная палата РФ и Всемирный русский народный собор.