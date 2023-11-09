За год товарооборот между странами-участницами ШОС вырос на 37%

Заседание глав регионов государств, входящих в содружество, прошло в рамках РЭФ в Челябинске

В Челябинске в рамках РЭФ состоялось заседание национальной части Форума глав регионов стран ШОС. Участие в нём приняли полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев, глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев, главы и представители субъектов РФ.



Укрепляются политические и культурные связи между странами-участницами. Так за прошлый год товарооборот России со странами Организации вырос на 37% и достиг 260 млрд долларов. И участие глав регионов в форуме поможет найти ещё больше точек соприкосновения.

«Мы видим неподдельный интерес к Форуму глав регионов стран ШОС как диалоговой площадке, на которой можно и нужно работать для достижения наших общих целей», — сказал полпред Президента РФ в УрФО, Владимир Якушев.

Губернатор Алексей Текслер отметил, что в этом году представители регионов впервые вошли в Национальную часть Форума. И это для них большая возможность презентовать свои интересы.

Глава региона рассказал о потенциале Челябинской области и озвучил несколько актуальных направлений. Это логистические вопросы: международный транспортный коридор «Север-Юг», восточная часть которого проходит через Челябинскую область. Сотрудничество в сфере высшего образования: в рамках создаваемого в Челябинске Межуниверситетского кампуса мирового уровня. Взаимодействие в сельском хозяйстве, развитии туризма, промышленной сфере.

«Межрегиональная промышленная кооперация и внутри страны, и в рамках стран ШОС — один из основных драйверов решения существующих задач, связанных с импортозамещением, наработкой новых современных компетенций», — подчеркнул Алексей Текслер.