Развивать троллейбусный транспорт в Челябинске будет группа «Синара»

Миндортранс региона подпишет соглашение с частным инвестором

Министерство дорожного хозяйства и транспорта региона заключит концессионное соглашение по развитию троллейбусного парка в Челябинске с группой «Синара» Дмитрия Пумпянского. Компания будет управлять городским электротранспортом в течение 15 лет. Частный инвестор собирается вложить в развитие троллейбусной сети минимум 6 млрд рублей. Дополнительный объем инвестиций определят после того, как будет разработан окончательный проект. Объем бюджетного софинансирования составит 4,2 млрд рублей. Средства будут получены в рамках заимствования по инфраструктурным кредитам.

Региональное правительство получило концессионное предложение по троллейбусному парку от корпорации в июле этого года. За два месяца предложения от других претендентов не поступили, поэтому соглашение подпишут с «Синарой».

«Дата и время окончания приема заявок — 13 сентября. По состоянию на это время других заявок с предложениями о заключении концессионного соглашения в адрес концедента не поступало. Министерство в течение 30 дней рассмотрит возможность подписания договора», — сообщили в пресс-службе регионального Миндортранса.

Советник губернатора Челябинской области по развитию общественного транспорта Челябинской области Дмитрий Чудиновских отмечает, что сотрудничество региональных властей и группы «Синара» может быть взаимовыгодным. Интерес частного инвестора понятен: современный машиностроительный холдинг стремится быть не просто поставщиком подвижного состава, но реализовывать комплексные проекты в сфере общественного транспорта, включающие развитие инфраструктуры, поставку подвижного состава и его эксплуатацию.

«Это мировой стандарт. Крупный машиностроительный производитель стремится работать „под ключ“. Москва давно живет по контрактам жизненного цикла, когда компания поставляет транспорт и поддерживает его работоспособность в течение всего срока эксплуатации. „Синара“ развивает свой бизнес. Челябинская агломерация — привлекательная площадка для подобного наращивания компетенций», — говорит Дмитрий Чудиновских.

Согласно концессионному соглашению, за 15 лет компания планирует закупить 168 троллейбусов, отремонтировать два депо, построить три подстанции, реконструировать три старые подстанции. Новые троллейбусы будут низкопольными, большого класса вместимости. 98 из них будут с увеличенным автономным ходом. Тариф на перевозки в троллейбусах «Синара» должна будет утвердить в течение шести месяцев с момента подписания соглашения.

«Это количество, которое сопоставимо с численностью подвижного состава, который работал в Челябинске в лучшие годы троллейбусного движения. Важен коэффициент выхода на линию. Если он будет высоким, что естественно для нового парка, этого количества будет достаточно, чтобы качественно улучшить троллейбусное движение на существующих маршрутах и обеспечить работу новых», — считает Дмитрий Чудиновских.

Как ранее сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе «Синары», 168 троллейбусов для Челябинска произведет дочерняя компания холдинга — «СТМ». Каждая единица транспорта будет стоить от 21 до 26 млн рублей. Суммарная стоимость транспортных средств превысит 4 млрд рублей. Первые поставки должны начаться осенью 2022 года.

Концессионер рассчитывает получать ежегодно тарифную выручку в 1,5 млрд рублей. Также «Синаре» будут выплачивать из бюджета компенсационный платеж в 953 млн рублей. Общий размер доходов в год составит 2,4 млрд рублей. Ежегодные расходы также составят 2,4 млрд рублей. Таким образом «Синара» выйдет в ноль по чистой прибыли.

Компания «СТМ», которая входит в группу «Синара», весной этого года выиграла конкурс на поставку 30 трамваев для Челябинска стоимостью 1 млрд рублей. Они уже перевозят пассажиров. Произвел вагоны Усть-Катавский вагоностроительный завод.

«Синара» проводит в Челябинске испытания разных моделей троллейбусов. В августе тестировали транспортное средство из Уфы.