Южноуральцев предупредили о гололедице и мокром снеге

Также синоптики прогнозируют шквалистый ветер до 20 метров в секунду

Сегодня, 21 октября, в Челябинской области прогнозируют мокрый снег и шквалистый ветер. Днем столбики термометров поднимутся максимум до +6°C, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Этим утром температура воздуха составит около 0°C. Погода будет облачной, местами пройдет мокрый снег. На дорогах гололедица. Днем также обещают небольшой снег. В целом будет облачно. Столбики термометров поднимутся до +1, +6°C. Ветер северный, северо-западный от 8 до 12 метров в секунду, порывы до 20 метров в секунду.

В Челябинске синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, местами небольшой снег. Утром столбики термометров покажут 0°C, днем воздух прогреется незначительно — до +1, +3°C. Ветер северный, северо-западный от 8 до 13 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду.

С пятницы в регионе непогода начнет постепенно стихать, к концу недели синоптики вновь обещают потепление до +15°C. Следите за ежедневными прогнозами на нашем сайте.