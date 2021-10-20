Игрок хоккейного клуба «Трактор» Ник Бэйлен в матче против «Салавата Юлаева» ассистировал на Тему Пулккинена, и благодаря этой передаче защитник набрал 144 (50+94) очка за «Трактор». Хоккеист превзошел достижение Дерона Куинта (143 очка), став самым результативным иностранцем в истории «Трактора» и самым эффективным игроком обороны «черно-белых» в КХЛ, сообщает пресс-служба клуба.
Бэйлен выступает за «Трактор» с 2017 года. Вместе с «черно-белыми» под руководством Анвара Гатиятулина он становился обладателем бронзовых медалей чемпионата КХЛ в сезоне 2017/18, а также был участником Матча Звезд в 2020 году. Чтобы достичь отметки в 144 очка, защитнику понадобилась 251 встреча. Для сравнения — Дерон Куинт набрал 143 (57+86) результативных балла за 311 игр.
«Я не знал, сколько очков нужно, чтобы побить этот результат, но понимал, что в какой-то момент сезона, вероятно, смогу поставить новый рекорд. Не знал, что это случилось вчера. Конечно, это классное достижение для меня, так как я играю в команде уже достаточно долгое время и у меня впереди еще один сезон. И кто знает, может быть, еще сезон или два, если клуб примет такое решение. Но я бы не поставил этот рекорд, не будь я в хорошей команде с хорошими игроками все это время. Я считаю, что мне повезло играть в „Тракторе“ так долго, что я сумел поставить новый рекорд с замечательными игроками, тренерским штабом и персоналом команды»,— говорит Ник Бэйлен.
Напомним, что достижение Дерона Куинта держалось практически шесть лет. На данный момент бывший игрок «черно-белых» сохраняет рекорд по количеству игр за «Трактор» среди иностранцев — 311 матчей. Однако и это достижение может быть побито Ником Бэйленом, действующий контракт которого рассчитан до окончания сезона 2022/23.
Автор: Степан Тимощук
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