Группа «Синара» закажет троллейбусы для Челябинска у своей дочерней компании

Обновлять электротранспорт могут начать в 2022 году

Если региональное правительство заключит концессионное соглашение с группой «Синара» по развитию троллейбусной сети Челябинска, 168 троллейбусов произведет компания «СТМ», которая является дочерней структурой холдинга. Каждая единица транспорта будет стоить от 21-го до 26 млн рублей. Суммарная стоимость транспортных средств превысит 4 млрд рублей. Первые поставки могут начаться осенью 2022 года, сообщили в пресс-службе «Синары».

По словам генерального директора ООО «Синара — городские транспортные решения» Евгения Васильева, концессионное соглашение по челябинским троллейбусам связано с политикой компании по развитию в регионах России.

«Мы проявляем интерес к модернизации и развитию транспортной инфраструктуры нескольких российских городов. Сегодня полным ходом идет масштабное строительство трамвайной сети Таганрога — первой в России транспортной концессии, охватывающей транспортную сеть всего города. Проработка „троллейбусной“ концессии в Челябинске длилась несколько месяцев, и, в случае если по итогу всех процедур, предусмотренных 115-ФЗ, соглашение будет подписано с „Синара — ГТР Челябинск“, мы готовы гарантировать качественное преображение системы общественного транспорта в Челябинске», — прокомментировал Евгений Васильев.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», группа «Синара» Дмитрия Пумпянского выступила с концессионным предложением к правительству региона о передаче ей троллейбусного транспорта Челябинска. Компания планирует управлять городским электротранспортом в течение 15 лет. «Синара» собирается вложить в общественный транспорт минимум 7 млрд рублей. Дополнительный объем инвестиций определят после того, как будет разработан проект по модернизации троллейбусного парка. Объем бюджетного софинансирования составит 4,2 млрд рублей.

Компания СТМ, которая входит в группу «Синара», весной этого года выиграла конкурс на поставку 30 трамваев для Челябинска стоимостью 1 млрд рублей. Однако производит вагоны Усть-Катавский вагоностроительный завод.