Новый микрорайон построят по программе реновации в Копейске

Дома и социальные объекты появятся к 2029 году

В поселке Горняк Копейского городского округа построят микрорайон в рамках комплексного развития территории (КРТ). Администрация муниципалитета ищет строительную компанию, которая возьмется за реализацию проекта. Пять участков общей площадью 39,9 тыс. квадратных метров сдаются в аренду за 4,74 млн рублей. Это начальная цена объявленного аукциона, следует из информации на портале госзакупок.

Прием заявок от желающих заняться проектом КРТ идет до 19 сентября. Конкурс по выбору строительной компании намечен на 23 сентября. Договор заключат на срок до 1 января 2029 года.

«Подготовка и направление в администрацию проекта планировки территории — 6 месяцев с даты подписания договора. Утверждение администрацией проекта планировки территории комплексного развития, включая проект межевания, — 3 месяца с даты поступления на утверждение. Предоставление застройщику администрацией в соответствии с земельным законодательством в аренду без проведения торгов земельных участков, находящихся в границах территории, в целях строительства объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, иных объектов капитального строительства — 30 дней с даты поступления соответствующего заявления застройщика», — отмечается в конкурсной документации.





Площадка под будущий микрорайон находится возле стадиона «Горняк» в границах улиц Гамарника и Черняховского. На участках нет каких-либо построек, ими владеет муниципалитет. Решение о КРТ администрация Копейска приняла еще в феврале этого года.

Проекты КРТ активно реализуют в Челябинске. Уже началось строительство ЖК «4 Ленина» на перекрестке проспекта Ленина и улицы Танкистов. К возведению микрорайона готовят территорию бывшего Каширинского рынка. Кроме того, уже определили застройщика квартала в Ленинском районе у сквера КПЗиС. На осень запланирован аукцион на КРТ у кинотеатра им. А. С. Пушкина. В Миассе тоже планировали КРТ. Под новый микрорайон выделяли участок в Машгородке. Однако конкурс не состоялся, а повторный аукцион пока что не проводили.