В Миассе сорвались торги на строительство нового микрорайона со школой и детским садом

Единственную заявившуюся на аукцион компанию не допустили до конкурса

В Миассе сорвался аукцион на строительство в Машгородке нового микрорайона со школой и детским садом. Дома и социальные объекты в рамках комплексного развития территории планируется возвести западнее гаражей по улице Богдана Хмельницкого. Причиной срыва торгов является отсутствие допущенных участников, сказано на сайте госзакупок.

«Отказать в допуске в участии в аукционе на право заключения договора о КРТ земельного участка площадью 47,59 га, расположенного по адресу: Челябинская область, Миасс, западнее коллективных гаражей по улице Богдана Хмельницкого, ООО „Финстрой“, в связи с тем, что заявка не соответствует требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона», — сказано в протоколе.

По данным конкурсной комиссии, у челябинской компании «Финстрой» за последние пять лет отсутствует необходимый для проекта КРТ опыт участия в строительстве.





Начальная цена договора со строительной компаний составляла 83,8 млн рублей. Торги должны были идти на повышение. В материалах аукциона сказано, что в северной части Миасса построят 190—400 тыс. кв. метров жилой площади. 30% будет предназначено для нужд муниципалитета. Предельная высота домов — 25 этажей. Также в составе жилого комплекса будут школа, детский сад, объекты социального обслуживания, магазины и другие коммерческие помещения, инженерная и транспортная инфраструктура, благоустроенная территория.

Все параметры нового микрорайона — внешний вид домов и их количество, этажность, наличие общественных пространств — предстояло определить строительной компании, победившей в аукционе. При разработке проекта необходимо было ориентироваться на градостроительные нормы. На создание и согласование с Госэкспертизой и администрацией Миасса документации отводили 1,5 года, а на строительство микрорайона — 6 лет.

Добавим, что на этой неделе в Миассе по решению Челябинского УФАС отменили аукцион на строительство нового микрорайона. Жилье со школой, детским садом, магазинами и другими коммерческими объектами планируется возвести на левом берегу реки Миасс. Торги не удалось провести из-за жалобы.