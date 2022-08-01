Инвестора для реновации квартала в центре Челябинска выберет администрация города

Восьмиэтажки построят рядом с кинотеатром Пушкина

В течение ближайших двух месяцев администрация Челябинска проведет аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) общей площадью 1,18 га в границах улиц Пушкина, Тимирязева, Свободы и Плеханова. Распоряжение об этом опубликовано на сайте мэрии. Реновацию старого квартала по соседству с Главным управлением МЧС России по Челябинской области и кинотеатром имени А. С. Пушкина проведут по инициативе властей.





«Продать на аукционе право на заключение договора о комплексном развитии территории площадью 1,18 га в границах улиц Пушкина, Тимирязева, Свободы, Плеханова в Советском районе города Челябинска. Определить начальную цену предмета аукциона в соответствии с постановлением правительства Челябинской области, сумму задатка для участия в аукционе в размере 50% от начальной цены предмета аукциона, шаг аукциона в пределах 5% от начальной цены предмета аукциона», — сказано в документе.

В начале июля администрация Челябинска распорядилась принять решение о КРТ в границах улиц Пушкина, Тимирязева, Свободы и Плеханова. Там в течение семи лет построят новый жилой комплекс с домами высотой не более 8 этажей. На участке под КРТ также разрешается сделать подземные гаражи и автостоянки, спортивные и детские площадки, детский сад и школу, спортивный центр, кафе, магазин, поликлинику, а также провести благоустройство. Планируется ввод 15 тыс. квадратных метров жилья.





Оба старых многоквартирных дома — на улице Пушкина, 69 и на улице Свободы, 82а — уберут. Здание на Пушкина признано аварийным, поэтому будет снесено в рамках программы по расселению граждан из ветхого жилья. Судьбу постройки на улице Свободы, которая изношена только на 55%, решали на собрании с жильцами. Под снос пойдут также нежилая постройка на улице Свободы, 80 и все гаражи. Газораспределительную сеть и водовод реконструируют. Проект КРТ согласовало министерство строительства региона.



