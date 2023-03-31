На содержание челябинского метро направят 162 млн рублей

Подрядчик будет следить за подземкой до конца 2023 года

В Челябинске ищут подрядчика, который займется содержанием недостроенных станций и туннелей метрополитена. Следить за состоянием объекта нужно будет с мая до декабря этого года. Начальная цена контракта составляет 162 млн рублей, сообщается на портале госзакупок. АО «Челябинский метротрамвай», организатор аукциона, планирует определить подрядную организацию 10 апреля.

Перечень объектов метрополитена для содержания, согласно техническому заданию, включает станции «Комсомольская площадь» и «Торговый центр», стройплощадку «Портал электродепо», площадки стволов и шахт, туннели. Подрядчик должен будет организовать дежурство технического персонала для устранения возникающих неисправностей, обслуживать пути, вентиляционные шахты и расположенное на указанных объектах оборудование, откачивать воду и проветривать выработки.

Строительство метрополитена в Челябинске началось в 1992 году. Первую ветку планировали запустить в 2000 году, однако этого не произошло. В мае 2021 года власти региона решили интегрировать линии метро в трамвайную сеть. Существующие подземные туннели приспособят для движения метротрамвая. Проект в 2022-м обзавелся подрядчиком и картой маршрутов. Строительством первой линии занимается институт «Моспроект-3», участвовавший в создании метрополитена Москвы и Нижнего Новгорода, развитии рельсового скоростного транспорта Красноярска.

Построить ветку «Север — Юг», которая соединит Северо-Запад и ЧМЗ с железнодорожным вокзалом, планируют до конца 2025 года. Ее протяженность составит 7,2 километра. В дополнение к станциям «Торговый центр» и «Комсомольская площадь» появятся две пересадочные станции в районе площади Революции, 14,4 км новых путей и обновленный подвижной состав. Проект метротрамвая поддерживают на федеральном уровне. Региону одобрен целевой инфраструктурный бюджетный кредит в размере 73 млрд рублей.