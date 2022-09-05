Как строительство метротрама изменит жизнь Челябинска

Отвечаем на вопросы горожан о сроках и перекрытии дорог

На прошлой неделе в Челябинске произошло историческое событие. Заключили договор на проектирование и строительство метротрамвая. Уже к 2026 году построят первую ветку «Север — Юг». Но у жителей накопилось много вопросов о том, как большая стройка изменит жизнь города. Корреспондент Первого областного информагентства собрал вопросы горожан (иногда наивные, но всегда важные) из соцсетей и с форумов, нашел ответы в техзадании и пообщался с экспертами.

Оставят ли существующие трамвайные линии? Сгодятся ли недавно купленные вагоны для езды в тоннелях? Будут ли перекрывать улицы для бурения и взрывов? Будет ли шумно и пыльно из-за работы тоннелепроходческих комплексов? Ответы — в материале ИА «Первое областное».

Когда построят первую ветку метротрама? Каким будет график работ?

Готовить территорию под строительство ветки «Север — Юг» начнут в первом квартале 2023 года. Основные работы по сооружению линии, подземных и наземных остановок будут вести с первого квартала 2023 года по второй квартал 2025 года. Стройку закончат к концу декабря 2025 года.

Ввод объекта в эксплуатацию при соблюдении графика работ станет возможен к концу первого полугодия 2026 года.





Схема строительства метротрама в Челябинске

Оставят ли существующие трамвайные линии?

Судя по чертежам к техническому заданию, трамвайные линии, которые уже есть в Челябинске, оставят. Подземные выработки, которые делались для метро, будут интегрированы в существующую трамвайную сеть. Трамвайные маршруты позже пересмотрят с учетом построенной линии метротрамвая.

Одновременно будет модернизирована трамвайная сеть Челябинска, проведут капитальный ремонт большинства трамвайных линий с применением термитной сварки стыков рельс, которая позволит снизить шум от эксплуатации проходящего трамвая. Эта технология уже применяется в Челябинске, сварено более 300 стыков на трамвайных маршрутах. Также запланировано обновление остановок по трамвайным маршрутам.

Трамвайные рельсы, которые есть, подходят для скоростного метротрама? Они не должны быть бесстыковыми?

В Челябинске уже сейчас начали обновлять трамвайные рельсы. Но инфраструктура, которая есть, несмотря на износ, годится для метротрама. В Волгограде, где уже есть метротрамвай, применяют бесшовную сварку стыков, но это совсем не главное условие скоростного трамвая. Такая технология обеспечивает плавный ход трамвайных вагонов без перестука колес. Увеличение скорости движения трамваев достигается в основном за счет изменения организации дорожного движения — нужно дать трамваям приоритет, отмечает доцент ЮУрГУ, транспортный эксперт Николай Горяев.

«Скоростным трамвай делают не его тяговые характеристики. Трамвай не должен нестись как болид „Формулы-1“. Важно, чтобы у него было приоритетное право движения. Линии должны быть огорожены», — рассказывает Николай Горяев.

В 2022 году обособят трамвайные пути на четырех улицах Челябинска

Для этого уже сделано много, например, на некоторых участках рельсы обособляют, чтобы на них не заезжали машины. На проспекте Победы десять перекрестков оснастили специальными датчиками (индукционными петлями), которые фиксируют приближение трамвая и дают ему светофорный приоритет для беспрепятственного проезда. Такие светофоры оснащают зелеными кнопками для пешеходов.

Согласно планам властей, в рамках модернизации инфраструктуры для метротрама обновят 65% путей, обособят 95% рельсов.

В итоге скорость трамваев увеличится?

Планируемая средняя эксплуатационная скорость новых трамваев для наземных участков линии будет достигать 22 км/ч, а для подземных участков — 35 км/ч. Сейчас средняя скорость движения вагонов составляет 17—19 км/ч. В часы пик она снижается до 8—12 км/ч.

После завершения строительства и обновления трамвайной сети общая маршрутная скорость линии метротрамвая составит 30 км/ч.

Придется полностью менять подвижной состав или купленные недавно трамваи подойдут для метротрама?

Как говорят эксперты, новые трамваи подойдут для езды в тоннелях, но их придется немного модернизировать.

«В Волгограде, например, ходят трамваи УКВЗ. Они оборудованы специально для езды в тоннелях. Есть моменты, которые связаны с экстренной эвакуацией, например. Это те же самые трамваи, только модернизированные. Думаю, в случае Челябинска будет просто модификация подвижного состава», — пояснил Николай Горяев.

Какие модели трамваев будут закупать для метротрама?

Это будут низкопольные трехсекционные трамваи. Конкретную модель не называют. Это могут быть вагоны УКВЗ, например, модель 71-648. Она отличается повышенной пассажировместимостью и увеличенной скоростью. Эти трамваи разработали недавно. Серийное производство запустят в 2023 году.

Так будут выглядеть новые трамваи в Челябинске. Источник: официальный сайт УКВЗ

Как будет решаться проблема простоя трамваев?

Чтобы сократить время вынужденного простоя трамваев, в Челябинске увеличат количество разворотных колец. Например, появится новое кольцо на месте стадиона Челябинского цинкового завода на улице Каслинской.

«Если происходит какое-то ДТП на путях, то трамваям негде развернуться. Транспортники давно просили об этом. Это важное технологическое решение», — говорит Николай Горяев. Красным выделен участок, где построят разворотное кольцо. Источник: конкурсная документация

Существующие остановочные пункты «Улица Косарева» и «Каслинская улица» («Каслинский рынок») перенесут, чтобы обустроить рядом с ними выезд трамвайных путей из подземной части на поверхность и соединить их «против шерсти» с существующими линиями, ведущими со стороны центра.

Тоннели в разных районах города будут копать одновременно? Потребуется ли перекрытие улиц?

Из-за сжатых сроков работы будут вести одновременно в разных местах. Перекрывать улицы будут, но только в тех местах, где трамвай будет выходить из-под земли, говорит начальник управления транспортной инфраструктуры и земельных отношений министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Сухоруков.

«Несомненно, перекрытия улиц будут в местах выхода из подземных тоннелей. Работы будут идти параллельно на разных участках», — рассказал ИА «Первое областное» Александр Сухоруков.

Так выглядит сейчас тоннель под Комсомольской площадью

Работа тоннелепроходческих комплексов — это шумно и пыльно?

Большая часть работ пройдет под землей. Специалисты будут применять буровзрывной способ строительства тоннелей. Это значит, что в скальный грунт будут закладывать небольшие заряды взрывчатки. Разрушенный грунт будут доставать породопогрузочными машинами. Доля работ на поверхности будет минимальной. Это позволит сократить уровень шума и загрязнения.

Взрывы будут слышны в местах неглубокого заложения тоннелей. Однако акустическое воздействие должно быть в пределах норм СанПиНа. Его будут контролировать.

На некоторых участках метро будут строить в районах с плотной застройкой. Не повлияют ли раскопки на качество грунта?

Жители центра города, изучив трассировку метротрама, обеспокоились, что работы будут вести вплотную к их домам. Например, жители ЖК Alt на улице Елькина активно обсуждают эту тему в социальных сетях. Разработчики проекта должны рассчитать нагрузку на грунт.

«Проект предусматривает близлежащую застройку. Мощность зарядов для взрывов пород будет просчитываться, исходя из характеристик грунта и окружающей застройки», — отмечает Александр Сухоруков.

Где будут вестибюли подземных станций?

По линии «Север — Юг» будет две подземные станции.

Раньше планировалось, что станция на площади Революции будет глубокого заложения, но после изменения проекта решено было сделать ее ближе к поверхности земли и строить открытым способом. Это будет пересадочная станция. Выход со станции будет интегрирован с существующим пешеходным переходом, ведущим к остановке общественного транспорта «Площадь Революции», пешеходной зоне улицы Кирова и Молодежному театру. Станция на линии «Восток — Запад» должна иметь выходы к перекрестку улиц Воровского и Елькина. Выход со станции на ветке «Север — Юг» будет рядом с Областной библиотекой.

К югу от площади Революции выход линии на поверхность запланирован на улице Овчинникова, где появится новая остановка «Улица Овчинникова». Далее новые трамвайные пути по улице Овчинникова должны дойти до улицы Разина, где у железнодорожного вокзала соединиться с действующей трамвайной сетью в направлении к остановке «Завод им. Колющенко». Пока что она является конечной на привокзальной линии. Однако не исключено, что будет линия-связка в Ленинский район города через мост над железнодорожными путями. По крайней мере, министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области заказано обоснование инвестиций этого варианта.

Станция «Торговый центр» будет иметь выходы на перекресток улиц Каслинской и 8 Марта. Второй выход будет в Саду камней.

Подземные станции метротрама будут похожи на те, что в обычном метрополитене?

Судя по техзаданию, на станциях будут эскалаторы. Отделка пассажирских зон станций метротрамвая будет соответствовать метростроевским традициям. Будут использовать долговечные и высококачественные материалы отечественного производства. Полы платформ, вестибюлей, пересадочных узлов и прочих пассажирских помещений должны быть отделаны полированными плитами из натурального камня: гранита и габбро. Край платформы, ступени лестничных сходов, пандусы — из термообработанного гранита. Отделка полов и ступеней эвакуационных выходов — из керамогранита.

Путевые стены будут облицованы плитами из натурального камня (гранит, габбро, мрамор) или кассетами из алюминия, стены и колонны в пассажирских зонах — плитами из натурального (гранит, габбро, мрамор) или искусственного камня. Сиденья скамей на платформах должны быть выполнены из твердых пород древесины. В подземные станции будут вести широкие переходы: их габариты будут определяться по расчету пассажиропотоков, но не менее 6 метров без учета отделки стен. Общая площадь подземных станций должна быть не более 7200 кв. м без учета вентиляционных шахт и пешеходных переходов.

Так выглядел старый проект станций метро, разработанный в 2010-х годах. Для вестибюлей метротрама придумают новый дизайн. Источник: официальный сайт: АО «Челябметрострой»

Параллельно со строительством выходов со станций метротрамвая будут оптимизировать остановки наземного транспорта в Челябинске. Это будут делать, чтобы пассажирам было удобно пересаживаться с метротрама на троллейбусы и автобусы.

Метротрамвай станет главным магистральным видом транспорта в Челябинске. Сеть охватит все основные районы города с многоэтажной и среднеэтажной застройкой. Оставшуюся территорию будут обслуживать обновленные троллейбусы и автобусы большого класса.