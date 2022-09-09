На подсветку Зала органной и камерной музыки в Челябинске потратят 15,4 млн рублей

К концу 2022 года на фасаде памятника архитектуры появятся сотни светильников

В Челябинске со второго раза нашли подрядчика для установки на фасаде бывшего кинотеатра «Родина», а ныне Зала органной и камерной музыки системы архитектурно-художественного освещения. Светильники придадут объекту культурного наследия регионального значения торжественный вид и подчеркнут его особенность. Победителем аукциона стала московская компания «Интоку». Ей заплатят 15,4 млн рублей, сказано на сайте госзакупок.





Приступить к работе подрядчику нужно будет в сентябре, а закончить монтаж подсветки — до 15 декабря этого года. Договор с фирмой «Интоку» уже подписывают. Систему архитектурно-художественного освещения установят по проекту челябинской компании «Ретрострой». На фасаде бывшего кинотеатра «Родина» появится 419 светодиодных светильников.





ООО «Интоку» зарегистрировано в апреле 2019 года в Москве, сказано в базе данных «СБИС». Среди видов деятельности — производство электромонтажных работ и ремонт электрического оборудования. Организация имеет лицензию Минкультуры РФ на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, входит в профильные организации. В 2021 году чистая прибыль компании составляла 24,1 млн рублей.

Фирма участвовала почти в 260 аукционах. Заключила 114 госконтрактов на сумму 745 млн рублей. В Челябинской области «Интоку» уже работала. В 2020 году поставляла системы технологического телевидения в театр драмы в Магнитогорске, а в 2021-м — делала проект капремонта Магнитогорского театра куклы и актера «Буратино». В этом году капитально отремонтировала противопожарный занавес в театре оперы и балета в Челябинске.





Добавим, что власти Челябинска рассчитывают установить архитектурную подсветку на зданиях всех культурных учреждений. Сейчас в городе подсвечиваются филармония и ее дирекция, Исторический музей Южного Урала, Картинная галерея, Театр оперы и балета. Недавно стало известно, что подсветка появится на здании Детской художественной школы искусств на Свердловском проспекте. Еще два исторических здания, на которых установят системы архитектурно-художественного освещения, — публичная библиотека и театр драмы.

Кроме того, осенью прошлого года ко Дню города подсветка появилась на трех мостах в центре Челябинска. В этом году к городскому празднику украсили четыре моста, в том числе построенный заново Ленинградский.