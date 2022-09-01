Публичную библиотеку в Челябинске украсят подсветкой к Новому году

Победитель торгов должен завершить работы до 15 декабря

В Челябинске контракт по монтажу системы архитектурно-художественного освещения фасадов Челябинской областной универсальной публичной библиотеки заключат с ООО «Проектно-строительная компания „Алькасар“». Компания выполнит работы по подсветке здания до 15 декабря 2022 года за 17,7 млн рублей.

Заказчиком закупки является областное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный научно-производственный центр по охране культурного наследия Челябинской области». Проект подсветки разработало ООО «Ретрострой».

Здание публичной библиотеки признано памятником культурного наследия регионального значения. ООО «ПСК „Алькасар“» имеет соответствующую лицензию на ремонт и приспособление памятников истории и культуры народов России.

По данным сервиса СБИС, ООО «ПСК „Алькасар“» является микропредприятием, в штате которого числится шесть сотрудников. Владеет компанией челябинский предприниматель Александр Сафронов, директором является Олег Ильин, владеющий 21% акций ООО «Дикси», которое в 2021 году поглотил федеральный ретейлер «Магнит». Компания аффилирована с ООО «Грандстрой 74» и ООО «Стройпарк» (директором является экс-руководитель Челябинского завода керамических материалов Андрей Закиров). Доходы ООО «ПСК „Алькасар“» в 2021 году составили 17,6 млн рублей, чистая прибыль достигла 400 тыс. рублей.

Напомним, в Челябинске продолжается ремонт фасада публичной библиотеки. Работы вновь стартовали в мае этого года. Сдать объект планируют к октябрю. Генеральным подрядчиком в этом капремонте является компания «Юнивест-строй» из Екатеринбурга. Стоимость контракта составила 22 миллиона рублей.