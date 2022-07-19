Художественную школу в Челябинске украсят световыми «колоннами» в 2022 году

Проект обойдется бюджету в 5,7 млн рублей

Детскую художественную школу искусств в Челябинске украсит архитектурная подсветка. Монтаж декоративного освещения начнут на текущей неделе, сообщили сегодня, 19 июля, в администрации Челябинска. Проект победил в голосовании по инициативному бюджетированию.

Челябинская детская художественная школа искусств находится по адресу Свердловский проспект, 30. Внешняя подсветка здания будет повторять его наружное оформление, имитирующее классический портик. Благодаря световым «колоннам» и подсветке фронтона художественная школа будет напоминать по ночам образец античной архитектуры.

Кроме того, на здании смонтируют систему видеонаблюдения.

Согласно информации с сайта Единой информационной системы в сфере закупок, подсветку художественной школы за 5,72 млн рублей смонтирует челябинская фирма «Алиас». Срок исполнения работ по контракту — 31 декабря 2022 года.

В администрации Челябинска ИА «Первое областное» пояснили, что подсветку здания художественной школы выполнят по программе инициативного бюджетирования. В 2021 году за этот проект проголосовали 20% жителей Калининского района Челябинска.