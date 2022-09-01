В Челябинске завершился аукцион по поиску подрядчика на установку иллюминации на фасад Театра драмы имени Наума Орлова. Контракт достался компании «Алькасар». Согласно информации с сайта госзакупок, этот же исполнитель займется подсветкой публичной библиотеки и ремонтом фасада кинотеатра «Родина».
По данным портала госзакупок, начальная цена контракта на подсветку драмтеатра составляла 38 млн рублей. Компания «Алькасар» предложила выполнить работы за 34,5 млн рублей и выиграла закупку. Иллюминация должна появится на здании до 15 декабря этого года.
Проект иллюминации, согласно документации, разработала компания «Ретрострой». Напомним, что архитектурно-художественную подсветку будут делать в рамках субсидии на проведение капитального ремонта театра.
По данным сервиса СБИС, ООО «ПСК „Алькасар“» является микропредприятием, в штате которого числится шесть сотрудников. Владеет компанией челябинский предприниматель Александр Сафронов, директором является Олег Ильин, владеющий 21% акций ООО «Дикси», которое в 2021 году поглотил федеральный ретейлер «Магнит». Компания аффилирована с ООО «Грандстрой 74» и ООО «Стройпарк» (директором является экс-руководитель Челябинского завода керамических материалов Андрей Закиров). Доходы ООО «ПСК „Алькасар“» в 2021 году составили 17,6 млн рублей, чистая прибыль достигла 400 тыс. рублей.
Добавим, в Челябинске ежегодно перед Новым годом монтируют праздничную иллюминацию. Так, на пешеходной улице Кирова уже пару лет работает светомузыкальный тоннель. Лампочки на нем мигают в такт музыке или медленно переливаются волнами. Подрядчиком является ООО «Омега», которое в этом году взялось за установку художественной подсветки на мостах ко Дню города.
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